Jadwal Liga Inggris Pekan 22: Liverpool, Arsenal, Manchester United, dan Chelsea

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-22 akan diwarnai oleh pertandingan penting tim-tim elite seperti Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, dan Chelsea.

Pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir mulai besok, Sabtu (18/11/2025) malam hingga Selasa (21/1/2025) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan berlangsung pada pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025, dibuka dengan laga Newcastle United vs Bournemouth.

Newcastle dalam tren positif setelah selalu menang dalam 9 pertandingan di semua kompetisi. Wabilkhusus di Liga Inggris, The Magpies stabil memetik 5 kemenangan.

Adapun Bournemouth juga terbilang apik karena tak tersentuh kekalahan dalam 5 laga terakhir di Premier League.

Setelah laga itu ada duel West Ham United vs Crystal Palace, Brentford vs Liverpool, dan Leicester City vs Fulham yang digelar bersamaan.

Liverpool yang terpeleset dan meraih 2 hasil imbang beruntun, mencoba bangkit di kandang Brentford. The Reds wajib menang untuk memperlebar jarak dengan Arsenal di posisi kedua yang hanya 4 poin.

Adapun Arsenal akan bersua Aston Villa di Stadion Emirates pada Minggu (19/1/2025) dini hari. Menghadapi The Villans yang menang dalam 2 laga beruntun jelas bukan tantangan mudah bagi The Gunners.

Tim kejutan, Nottingham Forest mengintip peluang naik ke posisi 2 jika Arsenal gagal menang atas Aston Villa. The Forest akan melawan Southampton di City Ground pada Minggu malam.

Kemenangan yang sangat mungkin diraih membuat Nottingham Forest berpeluang menggeser Arsenal. Pasalnya, kedua tim kini hanya berjarak 2 poin saja. Arsenal 43 poin dan Nottingham 41 angka.

Duel sengit juga akan tersaji di Merseyside ketika Everton menjamu Tottenham Hotspur. Kedua tim tampil buruk dan berada di papan bawah.

Dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris, Everton dan Tottenham sama-sama tak pernah menang. Everton sedikit lebih unggul dengan 2 kali imbang dan 3 kali kalah, dibandingkan Tottenham yang 1 kali seri dan 4 kali takluk.

Bersamaan dengan laga itu akan berlangsung duel Manchester United vs Brighton & Hove Albion. Manchester United bertekad melanjutkan tren positif.

Setan Merah tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir di semua kompetisi. Sedangkan Brighton malah tak kalah dalam 6 pertandingan.

Rival sekota Manchester United, Manchester City, akan bertandang ke markas Ipswich Town pada Minggu malam.

Duel Ipswich Town vs Manchester City bisa membawa The Citizens kembali ke 4 besar klasemen setelah terlempar akibat serangkaian hasil buruk.

Partai Chelsea vs Wolverhampton Wanderers (Wolves) akan menjadi penutup pekan ke-22 Liga Inggris 2024-2025.

Setelah sempat menduduki peringkat kedua, Chelsea merosot karena serangkaian hasil minor. The Blues nirkemenangan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris.

Sementara itu tim tamu yakni Wolves sempat keluar dari zona degradasi, namun dalam 2 laga terakhir mereka selalu kalah dan terancam balik ke papan bawah.

