Prediksi Skor Fulham vs Liverpool, Klasemen, H2H, Susunan Pemain, Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Fulham akan kedatangan Liverpool dalam pekan pertama Liga Inggris musim 2022-2023 di Stadion Craven Cottage, London, Sabtu (6/8/2022), mulai pukul 18.30 WIB.

Pertandingan Fulham vs Liverpool merupakan pertarungan antara juara Divisi Championships vs runner up Liga Primer musim lalu.

Liverpool musim ini tak lagi diperkuat Sadio Mane. Namun, pelatih Jurgen Klopp telah mendapat pengganti yang sepadan di lini depan. Selain Mohamed Salah dan Roberto Firmino, masih ada Luis Diaz, Diogo Jota, dan Darwin Nunez yang siap menjadi andalan mererka.

Lini belakang dan tengah Liverpool kemungkinan besar masih akan mengandalkan nama-nama lama. Barisan pertahanan masih akan mengandalkan Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, hingga Andrew Robertson. Sedangkan di lini tengah, Thiago Alcantara, Fabinho, dan Jordan Henderson, kemungkinan akan turun di laga perdana.

"Kami tidak jauh berbeda, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Harapan besar, mimpi, semua hal semacam ini. Kami bisa terpengaruh karena segala sesuatu yang bagus dan yang penting dalam beberapa pekan terakhir, tetapi ujian sebenarnya akan datang sekarang," kata Klopp dikutip dari situs klub.

Klopp menilai Fulham melakukan pekerjaan yang baik untuk promosi ke kasta tertinggi kompetisi bola Inggris. "Saya bertemu Marco Silva di pertemuan manajer di London. Promosi dalam sepak bola bagi saya adalah salah satu hal tersulit untuk dilakukan. Mereka semua bermain sepak bola, tetapi menjadi tim dengan lebih banyak penguasaan bola. Saya menghormati mereka dan mereka adalah tim bagus."

Fulham menjadi tim promosi di kasta tertinggi Liga Inggris musim 2022-2023 setelah menjadi juara di Divisi Championship musim lalu. Mereka menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan setelah berhasil mendatangkan sejumlah pemain berpengalaman pada bursa transfer musim panas. Bernd Leno, Andreas Pereira, Kevin Mbabu, Joao Palhinha dan Manor Solomon adalah pemain yang baru bergabung.

Manajer Fulham Marco Silva pun membidik kemenangan perdana. “Saya pikir itu cara terbaik untuk memulai. Hal utama bagi kami adalah bermain di kandang, kembali ke Liga Premier bersama penggemar kami bersama kami."

"Untuk bermain melawan salah satu tim terbaik di dunia, salah satu tim terbaik di Liga Premier, saya pikir ini adalah cara yang fantastis untuk melakukannya. Sangat menghormati mereka, tetapi kami harus percaya pada diri kami sendiri dan melakukan yang terbaik untuk menikmati tantangan, dan mari kita lihat hasilnya," kata Marco.

Baca Juga : Prediksi Fulham vs Liverpool: Klopp Pastikan Nunez Siap Tempur

Kabar Fulham dan Liverpool:

Fulham:

Kondisi Nathaniel Chalobah masih diragukan, sementara Joe Bryan dan Harry Wilson dipastikan tidak bisa tampil. Nama-nama baru seperti Joao Palhinha dan Andreas Pereira kemungkinan besar bisa dimainkan.

Liverpool:

Lima pemain Liverpool, Caoimhin Kelleher, Diogo Jota, Alex Oxlade Chamberlain, Curtis Jones, dan Ibrahima Konate mengalami cedera. Kostas Tsimikas masih diragukan tampil, sementara Darwin Nunez kemungkinan tampil sebagai pemain pengganti.

Head to Head Fulham vs Liverpool:

30 Pertandingan di Liga INggris

18 Liverpool Menang

7 Fulham Menang

5 Imbang

07-03-2021 - Liverpool 0-1 Fulham

13-12-2020 - Fulham 1-1 Liverpool

17-03-2022 - Fulham 1-2 Liverpool

11-11-2018 - Liverpool 2-0 Fulham

12-02-2014 - Fulham 2-3 Liverpool

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP W D L F A D P 1 Arsenal 1 1 0 0 2 0 +2 3 2 AFC Bournemouth 0 0 0 0 0 0 +0 0 3 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 +0 0 4 Brentford 0 0 0 0 0 0 +0 0 5 Brighton & Hov… 0 0 0 0 0 0 +0 0 6 Chelsea 0 0 0 0 0 0 +0 0 7 Everton 0 0 0 0 0 0 +0 0 8 Fulham 0 0 0 0 0 0 +0 0 9 Leeds United 0 0 0 0 0 0 +0 0 10 Leicester City 0 0 0 0 0 0 +0 0 11 Liverpool 0 0 0 0 0 0 +0 0 12 Manchester City 0 0 0 0 0 0 +0 0 13 Manchester United 0 0 0 0 0 0 +0 0 14 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 +0 0 15 Nottingham Forest 0 0 0 0 0 0 +0 0 16 Southampton 0 0 0 0 0 0 +0 0 17 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 +0 0 18 West Ham United 0 0 0 0 0 0 +0 0 19 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 +0 0 20 Crystal Palace 1 0 0 1 0 2 -2 0

Prediksi Susunan Pemain Fulham vs Liverpool:

Fulham (4-2-3-1): Marek Rodak, Kevin Mbabu, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Antonee Robinson; Harrison Reed, Joao Palhinha; Neeskens Kebano, Andreas Pereira, Bobby Cordova-Reid; Aleksandar Mitrovic

Pelatih: Marco Silva

Liverpool (4-3-3):

Alisson Becker; Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Thiago Alcantara, Fabinho, Jordan Henderson; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Luis Diaz

Pelatih: Jurgen Klopp

Prediksi Skor Fulham vs Liverpool:

Liverpool, dengan kedalaman skuad dan pengalaman, mungkin lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini. Namun, Fulham, yang bertanding di hadapan ribuan pendukungnya sendiri, juga menjadi tim yang berpotensi memberikan kejutan.

Skor Fulham vs Liverpool: 1-1

Skor Fulham vs Liverpool: 0-2

Skor Fulham vs Liverpool: 1-2



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :