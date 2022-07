Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persib, Head to Head, Susunan Pemain, Preview

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut prediksi skor pekan pertama Liga 1 2022-2023, Bhayangkara FC vs Persib Bandung, yang berlangsung malam nanti.

Big match akan tersaji pada pekan perdana Liga 1 2022-2023, Bhayangkara FC vs Persib Bandung, di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Minggu (24/7/2022) malam WIB.

Bhayangkara FC akan mendapatkan ujian berat dalam laga perdana Liga 1 2022-2023. Pasalnya, tim asuhan Widodo C. Putro ini akan dihadapkan dengan tim kuat Persib Bandung malam nanti.

Namun, The Guardian tetap akan menurunkan pemain terbaiknya. Widodo diprediksi memainkan trio lini depan mereka yakni Kasim Botam, Dendy Sulistyawan, dan Youssef Ezzejjari untuk mendobrak gawang dari Teja Paku Alam, kiper Persib.

Di sisi lain, Persib sedang dalam kondisi fit dengan beberapa pemain baru yang sudah nyetel dengan gaya permainan Robert Rene Alberts.

Terlebih, bomber asal Brasil David da Silva sudah mulai menunjukkan ketajamannya di lini depan Maung Bandung.

Marc Klok, Rachmat Irianto, dan Ricky Kambuaya akan menjadi trio lini tengah untuk menyuplai bola ke lini depan Persib. Untuk sektor penyerang, David da Silva akan menjadi ujung tombak untuk menjebol gawang Awan Setho.

Dari segi head to head, di lima pertandingan terakhir keduanya bersua Persib dan Bhayangkara sama sama mengemas dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Head to Head Bhayangkara FC vs Persib

Bhayangkara vs Persib Bandung : 0 - 1 (Piala Presiden)

Bhayangkara vs Persib Bandung : 1 - 0 (Liga 1)

Bhayangkara vs Persib Bandung : 0 - 2 (Liga 1)

Bhayangkara vs Persib Bandung : 0 - 0 (Liga 1)

Bhayangkara vs Persib Bandung : 2 - 1 (Liga 1)

Preview Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Pelatih Bhayangkara FC, Widodo Cahyono Putro menginstruksikan anak-anak asuhnya agar memaksimalkan status sebagai tuan rumah.

Dalam kompetisi yang panjang ini kemenangan di kandang sendiri wajib direngkuh untuk bersaing di papan atas.

"Pertandingan pertama ini di Liga 1 2022-2023, saya berharap kami sebagai tuan rumah di sini teman-teman bisa memaksimalkan (status) sebagai tuan rumah dan meraih poin maksimal. Tentunya harapan kami semua berdoa liga ini semakin bagus dan sukses untuk hajatan kita ini," ujar Widodo dilansir dari laman Liga Indonesia

Di sisi lain, Pelatih Persib Robert Alberts menyebut pertandingan pertama selalu membuat pemainnya gugup. Itu tidak terjadi kepada pemainnya saja namun juga dialami oleh semua pemain ketika jalani laga perdana di sebuah kompetisi.

Namun pada akhirnya Liga 1 2022-2023 bisa berputar kembali dengan stadion yang penuh oleh penonton. Berbeda dengan musim lalu di mana kompetisi dilalui dengan stadion kosong karena pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

"Ini pertandingan pertama kami di musim ini dan selalu membuat gugup semua. Setiap laga pembuka itu selalu seperti itu. Tapi akhirnya setelah dua tahun, kami bisa mulai memainkan liga yang normal lagi, digelar secara home and away, penonton bisa masuk ke stadion lagi," tutur Robert.

Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Bhayangkara FC (4-3-3): Awan Setho; Sani Rizki, Indra Kahfi, Anderson Salles, Abdul Rahman; Muhammad Hargianto, Adam Najem, Youness Mokhtar; Kasim Botan, Dendy Sulistyawan, Youssef Ezzejjari.

Persib (4-3-3): Teja Paku Alam; Henhen Herdiana, Nick Kuipers, Achmad Jufriyanto, Zalnando; Marc Klok, Rachmat Irianto, Ricky Kambuaya; Erwin Ramdani, Febri Hariyadi, David da Silva.

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persib Bandung

Pertandingan diprediksi akan berjalan sangat sengit. Namun, hasil imbang diprediksi akan diraih kedua tim di pertemuan perdana dalam ajang Liga 1 2022-2023 ini. Meskipun ada juga kans bagi Bhayangkara FC atau Persib untuk menang dengan skor tipis.

Prediksi:

Skor Bhayangkara vs Persib Bandung : 1 - 1

Skor Bhayangkara vs Persib Bandung : 2 - 1

Skor Bhayangkara vs Persib Bandung : 1 - 2

