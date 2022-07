Prediksi Skor Borneo FC vs PSS, Preview, Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut prediksi skor Borneo FC vs PSS Sleman dalam lanjutan semifinal Piala Presiden 2022.

Laga Borneo FC vs PSS Sleman akan tersaji dalam leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri, Samarinda, Senin (11/7/2022) malam WIB.

Borneo FC mengantongi keunggulan agregat 2-0 atas PSS Sleman berkat kemenangan pada leg pertama semifinal Piala Presiden 2022.

Selain itu, Pesut Etam juga mempunyai catatan bagus sebagai tim yang pertahanannya paling kuat selama turnamen pramusim ini.

Hal itu membuat situasi yang dihadapi PSS Sleman semakin sulit. Tim berjulukan Super Elang Jawa itu perlu kemenangan dengan skor 2-0 atau lebih untuk melaju ke final.

Borneo FC juga termasuk tim yang produktif mencetak gol. Mereka mencetak 10 gol dari enam laga yang sudah dimainkan.

Penyerang Borneo FC yang mencetak dwigol ke gawang Elang Jawa, Matheus Pato, menjadi pemain tersubur sementara di Piala Presiden 2022 dengan lima gol dari enam laga, sama dengan catatan Carlos Fortes milik PSIS Semarang.

Pelatih Milomir Seslija mengaku senang dengan kinerja lini tengah tim asuhannya terutama permainan gelandang asal Jepang, Kei Hirose. Menurut Milo, pasukanya sudah memaksimalkan semua potensi dan siap untuk laga ini.

Sementara, PSS Sleman datang ke markas Borneo FC tanpa tiga pemain asing dan sejumlah pilar lokal karena persoalan cedera.

Meski PSS tertinggal agregat, Borneo FC tetap harus mewaspadai. Pelatih Seto Nurdiyantoro dikenal sebagai pelatih yang memiliki strategi jitu dan mampu membangkitkan semangat para pemainnya saat tertekan.

Head to Head Borneo FC vs PSS Sleman

7/7/2022: PSS Sleman vs Borneo 0-2

20/2/2022: PSS Sleman vs Borneo 1-0

1/11/2021: Borneo vs PSS Sleman 1-2

20/112019: PSS Sleman vs Borneo 0-1

4/8/2019: Borneo vs PSS Sleman 2-2

Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs PSS

Borneo FC (4-2-3-1): Angga Saputro; Diego Michiels, Wildansyah, Javlon Guseynov, Leo Guntara; Hendro Siswanto, Kei Hirose; Jonathan Bustos, Stefano Lilipaly, Terens Puhiri; Matheus Pato.

Pelatih: Milomir Seslija

PSS Sleman (4-3-3): Muhammad Ridwan; Bagus Nirwanto, Marckho Meraudje, Dedy Gusmawan, Syaiful Ramadhan; Wahyu Sukarta, Manda Cingi, Dave Mustaine; Ze Valente, Boaz Solossa, Riky Dwi Saputro.

Pelatih: Seto Nurdiyantoro

Prediksi Borneo FC vs PSS Sleman

Dalam pertandingan ini, Borneo FC lebih diunggulkan meraih kemenangan atas PSS Sleman. Dengan penampilan yang mereka tunjukkan selama berlaga di turnamen pramusim ini, tim asuhan Milomir Seslija diprediksi bakal memenangi leg kedua semifinal untuk memastikan satu tempat di final Piala Presiden 2022.

