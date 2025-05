Jadwal Lengkap Liga 1 Indonesia Pekan ke-33, PSS Vs Persija, Borneo Vs Persebaya

Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-33 akan digelar pada 16-18 Mei 2025. Persita Vs Persib, Borneo Vs Persebaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ke-33 akan digelar pada 16-18 Mei 2025. Pekan ini akan menjadi penentu nasib siapa yang akan bertahan dan siapa yang harus rela terdegradasi.

Dari sembilan pertandingan yang akan dimainkan, sorotan tajam mengarah ke duel yang melibatkan tim papan bawah klasemen. Satu tim sudah pasti turun kasta yakni PSIS Semarang dan dua tempat lainnya masih kosong.

Duel yang paling menegangkan akan tersaji di Stadion Maguwoharjo (17/5/2025) saat PSS Sleman menjamu Persija Jakarta. Bagi Super Elang Jawa, inilah laga yang bisa menjadi penentu segalanya.

Saat ini, PSS terpaku di posisi ke-17 dengan hanya mengantongi 28 poin. Kemenangan adalah satu-satunya cara untuk menjaga harapan tetap hidup.

Jalan menuju kemenangan tak akan mudah karena dalam lima pertemuan terakhir, PSS selalu tumbang di tangan Persija. Apalagi kini Macan Kemayoran yang ada di urutan keenam datang demi kemenangan untuk membuka peluang finis di lima besar.

Di tempat lain yakni Stadion Demang Lehman, PS Barito Putera juga menghadapi tekanan serupa. Tim asal Banjarmasin itu saat ini berada di posisi ke-16 dengan 32 poin dan akan menjamu PSM Makassar.

Barito Putera tak cukup hanya mengandalkan hasil sendiri. Mereka juga harus berharap tim-tim pesaing terpeleset.

Di sisi lain, PSM datang membawa misi berbeda. Posisi delapan klasemen bukanlah tempat ideal bagi Juku Eja, dan mereka ingin pulang dengan poin penuh demi memperbaiki posisi.

Adapun duel yang tak kalah menarik yakni Semen Padang FC yang akan menjamu Persik Kediri di Stadion Haji Agus Salim (18/5/2025). Tim berjulukan Kabau Sirah saat ini duduk di peringkat ke-15, hanya satu poin di atas zona merah.

Ini bukan pertandingan yang bisa dianggap enteng. Satu kekalahan bisa membuat posisi Semen Padang langsung bergeser ke zona merah.

Jadwal Liga 1 2024/25 Pekan ke-33 :

Jumat, 16 Mei 2025

• Persita Tangerang Vs Persib Bandung

• Malut United Vs PSIS Semarang

Sabtu, 17 Mei 2025

• Barito Putera Vs PSM Makassar

• Bali United Vs Madura United

• PSS Sleman Vs Persija Jakarta

• Persis Solo Vs Dewa United

Minggu, 18 Mei 2025

• PSBS Biak Vs Arema FC

• Semen Padang Vs Persik Kediri

• Borneo FC Vs Persebaya Surabaya