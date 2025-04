Prediksi Persib Vs PSS 26 April, Klok Targetkan Raih Tiga Poin

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menegaskan bahwa seluruh laga tersisa di Liga 1 2024/2025 akan diperlakukan seperti final bagi Persib Bandung

Menjelang pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan ke-30 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (26/4), Klok mengatakan seluruh pemain sepenuhnya dalam kondisi fokus demi meraih gelar juara.

“Seperti yang pelatih bilang, mereka (PSS Sleman) sangat semangat untuk menang karena mereka juga tidak mau degradasi. Mereka pasti akan all out besok. Tapi buat kita juga, kita akan all out karena setiap pertandingan sekarang adalah final buat kita,” ujar Klok di Bandung, Jumat.

Persib saat ini hanya membutuhkan delapan poin dari lima laga tersisa untuk memastikan diri sebagai juara Liga 1 musim ini.

Dia mengatakan tiga poin dari laga melawan PSS menjadi target utama agar tim semakin dekat dengan trofi.

“Kita harus secepatnya mendapatkan delapan poin yang kita butuhkan. Jadi besok kita fokus ambil tiga poin dari delapan itu. Tiket stadion sudah habis. Semoga kita bisa bikin Bobotoh senang dan ini jadi satu langkah lebih dekat ke target kita semua,” kata dia.

Terkait absennya Riko Simanjuntak dari kubu lawan, Klok mengingatkan bahwa Persib tidak boleh menganggap remeh pemain pengganti.

“Riko pemain bagus, tapi seperti coach bilang, mungkin ada pemain lain yang lebih gacor. Kita tidak bisa bilang ini keuntungan atau tidak. Kita lihat saja besok,” katanya

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai pertandingan melawan PSS Sleman akan menjadi tantangan berat meskipun lawan berada di posisi tiga terbawah klasemen Liga 1.

Menurutnya, laga seperti ini justru berpotensi sulit karena lawan pasti tampil habis-habisan untuk menghindari degradasi.

“Ini merupakan pertandingan penting karena pasti akan sulit bermain dengan tim peringkat tiga terbawah karena biasanya kita akan menghadapi pertandingan yang tidak mudah,” kata Bojan.