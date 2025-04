Jadwal Pekan ke-30 Liga Indonesia, Arema Vs Persebaya, Persib Vs PSS

Jadwal pekan ke-30 Liga 1 Indonesia akan bergulir pada Jumat (25/4) dan menyajkan Derbi Jatim antara Arema FC vs Persebaya Surabaya hingga Persib vs PSS Sleman.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pekan ke-30 Liga 1 Indonesia akan bergulir pada Jumat (25/4) dan menyajkan Derbi Jatim antara Arema FC vs Persebaya Surabaya hingga Persib Bandung menjamu PSS Sleman.

Arema FC dijadwalkan akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-30 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (28/4) pukul 15.30 WIB, demikian catatan Liga Indonesia.

Arema FC tentu mengusung misi bangkit pada pertandingan ini setelah pada pekan sebelumnya takluk dari Persita Tangerang, sedangkan Persebaya Surabaya ingin melanjutkan tren positif karena sebelumnya mampu mengalahkan Madura United.

Skuad Singo Edan saat ini berada di peringkat kedelapan klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 42 poin dari 28 pertandingan, terpaut sembilan poin dari Persebaya Surabaya di posisi ketiga.

Sementara itu, Persib Bandung akan menjamu PSS Sleman pada pekan ke-30 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu (26/4) pukul 19.00 WIB.

Pada pertandingan ini Persib Bandung berambisi untuk bisa meraih kemenangan demi memperbesar peluang mereka untuk mempertahankan gelar juara Liga 1 Indonesia musim ini.

Sementara itu, PSS tengah berupaya untuk keluar dari zona degradasi setelah kini berada di posisi juru kunci klasemen sementara dengan 22 poin hasil dari 29 pertandingan.

Selain dua pertandingan tersebut, ada juga pertandingan yang mempertemukan peringkat kedua Dewa United yang menjamu posisi kelima Malut United di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jumat (25/4) pukul 15.30 WIB.

Selanjutnya ada juga beberapa pertandingan menarik lainnya seperti PSM Makassar vs Bali United, Persis Solo vs Persita hingga Persija Jakarta vs Semen Padang.

Berikut jadwal pekan ke-30 Liga 1 Indonesia:

Jumat (25/4)

PSIS Semarang vs Borneo FC 15.30 WIB

Dewa United vs Malut United 15.30 WIB

PSM Makassar vs Bali United 19.00 WIB

Sabtu (26/4)

PSBS Biak vs Barito Putera 15.30 WIB

Persib Bandung vs PSS Sleman 19.00 WIB

Minggu (27/4)

Persis Solo vs Persita Tangerang 15.30 WIB

Persija Jakarta vs Semen Padang 19.00 WIB

Senin (28/4)

Arema FC vs Persebaya Surabaya 15.30 WIB