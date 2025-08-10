Hasil El Rumi Vs Jefri Nichol, Cuma 40 Detik, El Rumi Menang TKO

El Rumi menang TKO atas Jefri Nichol dalam 40 detik di Superstar Knock Out Vol 3, Sabtu (9/8/2025), setelah menghujani Nichol dengan pukulan lurus.

Bisnis.com, JAKARTA - El Rumi berhasil mengalahkan Jefri Nichol dalam laga rematch bertajuk Superstar Knock Out Vol 3, Sabtu (9/8/2025), JCC Senayan, Jakarta.

El Rumi yang mempunyai nama panjang Ahmad Jalaluddin Rumi berhasil menang TKO atas Jefri Nichol setelah 40 detik ronde pertama berjalan.

Pertandingan El Rumi vs Jefri Nichol di awal ronde pertama berlangsung hati-hati.

Tangan kiri Jefri Nichol sejak ronde pertama dimulai berada di bawah dan lebih mengandalkan tangan kanannya.

Namun tempo mulai meningkat setelah kedua petinju mulai jual beli pukulan.

El Rumi yang mempunyai postur lebih tinggi dan menang jangkauan menghujani Jefri Nichol selama 10 detik dengan pukulan lurusnya.

Wasit yang melihat kondisi ini langsung memeluk Jefri Nichol dan menghentikan pertandingan.

Bagi El Rumi ini adalah kemenangannya yang kedua dari Jefri Nichol setelah di laga pertama menang angka usai bertarung selama lima ronde.

Sebelumnya, Jefri Nichol yakin bisa mengalahkan El Rumi dan mendapatkan sabuk juara.

"KO sih. Cita-cita gua KO. Gua cuma pengen lihat dia tidur di ring," kata Jefri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Jefri Nichol dan El Rumi pernah bertanding tinju yang dimenangkan oleh putra dari musisi Ahmad Dhani tersebut pada 2023. El Rumi menang angka dari Jefri Nichol, meski tidak ada yang terjatuh sampai KO pada laga tinju selebriti tersebut.

Hasil pertandingan itu banyak diperdebatkan oleh warganet karena Jefri Nichol yang lebih agresif dinilai lebih layak menang dibanding El Rumi yang bermain bertahan.

Bagi Nichol, pertandingan ulang kali ini menjadi ajang pembuktian bagi dirinya untuk benar-benar bisa menang dengan meng-KO lawannya.

Sementara bagi El Rumi, yang juga berhasrat untuk kembali memenangi pertandingan, memiliki tujuan untuk membungkam celoteh warganet yang memberikan komentar negatif padanya.

Berbeda dengan Nichol, El Rumi lebih menginginkan mendapat sabuk ICB National Championship, yaitu menang dengan cara apa pun.

"Lebih pilih menangnya sih, KO itu bonus," kata El Rumi.

Pertandingan tinju antara El Rumi dan Jefri Nichol yang bukan atlet profesional termasuk ke dalam laga ekshibisi yang akan diselenggarakan dalam lima ronde.