Bursa Transfer Pemain Januari: PSG Akhirnya Dapatkan Kvaratskhelia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan Napoli untuk mendatangkan Khvicha Kvaratskhelia.

"Paris Saint-Germain telah mencapai kesepakatan lisan secara prinsip dengan Napoli untuk Khvicha Kvaratskhelia," tulis jurnalis spesialis transfer Fabrizio Romano, dikutip dari akun X resminya, Selasa.

Biaya kepindahan bintang asal Georgia itu sebesar 70 juta euro atau sekitar Rp1,1 triliun plus tambahan. Kontrak yang disepakati Kvaratskhelia dikabarkan berdurasi lima tahun.

"Kesepakatan berlaku sebesar 70 juta euro plus tambahan setelah cerita terungkap di sini minggu lalu. Kontrak lima tahun siap untuk Kvara," tulis Romano.

Tahap transfer ini, kata jurnalis asal Italia itu, sudah memasuki tahap akhir. Tahap selanjutnya adalah persetujuan dari pemilik klub untuk kemudian sah atau "here we go".

Pada musim ini, Kvaratskhelia tampil sebanyak 19 penampilan dengan lima gol dan tiga assists untuk membantu Partenopei memimpin klasemen sementara Liga Italia dari Atalanta dan Inter Milan.

Musim ini merupakan musim ketiga pemain 23 tahun itu di Napoli setelah didatangkan dari klub negara asalnya, Dinamo Batumi, pada Juli 2022.

Total, winger kanan itu telah tampil 107 kali untuk Napoli dengan mengemas 30 gol dan 29 assists, serta menyumbangkan scudetto atau trofi Liga Italia pada musim 2022/2023.