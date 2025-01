Fabrizio Romano Posting Patrick Kluivert Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan STY

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano memposting eks striker Barcelona, Patrick Kluivert, bakal menjadi pelatih tim nasional Indonesia.

Dalam unggahannya yang baru dibuat beberapa menit lalu, Romano menulis Patrick Kluivert sudah menandatangani kontrak selama dua tahun untuk menangani timnas Indonesia.

"Here We Go. Patrick Kluivert akan masuk sebagai pelatih kepala baru timnas Indonesia

Kontrak opsi 2 tahun plus 2 tahun telah disetujui dan diselesaikan, presentasi akan dilakukan pada 12 Januari di Indonesia.

Tujuannya adalah mencapai kualifikasi Piala Dunia ," tulis Fabrizio Romano, Senin (6/1/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, Erick Thohir mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Garuda.

Erick juga membocorkan posisi pelatih timnas selanjutnya akan berasal dari Eropa khususnya Belanda.

“Semuanya itu kan berdasarkan tiga. Satu programnya benar, konsisten. Pelatihnya juga bagus. Kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua tiga yang tidak bisa terpisahkan,” kata Erick setelah jumpa pers di Jakarta, Senin.

“Kalau cuma programnya bagus, pelatihnya tidak bagus, pemain yang tidak bagus ya tidak bisa sampai membawa improvisasi untuk timnas,” tambahnya.

Erick kemudian menjelaskan bahwa pemilihan pelatih yang berasal dari Belanda itu disebabkan faktor durasi waktu menuju pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berikutnya yang akan berlangsung dalam waktu dua setengah bulan.