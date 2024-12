Ruben Amorim Blak-blakan, Tidak Suka Namanya Dinyanyikan Fans MU

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, mengaku merasa kurang nyaman dengan nyanyian para pendukung klub yang memuji namanya dan mengatakan lebih menginginkan dukungan diarahkan kepada para pemain dan tim secara keseluruhan.

Sejak laga debut Amorim melawan Ipswich Town, suporter United telah menyanyikan lagu "Ruben Amorim" dengan nada lagu "Give It Up" dari KC and the Sunshine Band. Lagu tersebut kembali terdengar di seluruh penjuru Old Trafford saat kemenangan telak 4-0 atas Everton, akhir pekan lalu.

Meski menghargai hubungan hangat dengan penggemar, Amorim menegaskan bahwa perhatian seharusnya lebih difokuskan pada para pemain yang berjuang di lapangan.

“Saya tidak suka nyanyian itu, jujur saja saya tidak menyukainya,” ujar Amorim, dikutip dari ESPN.

“Saya merasa sedikit, bukan malu, tetapi karena saya pelatih, mereka seharusnya menyanyikan lagu untuk pemain dan klub. Jadi, bagi saya, ini bukan hal yang baik."

Amorim menambahkan bahwa ia merasa terhormat dengan dukungan tersebut, tetapi mengingatkan bahwa hubungan baik dengan fans hanya bisa bertahan dengan hasil yang positif di lapangan.

"Saya mengerti dan sangat menghargai koneksi dengan para pendukung, tetapi saya ingin mereka mendukung tim dan pemain karena merekalah yang ada di lapangan, sementara saya di luar lapangan."

Amorim akan menghadapi ujian berat sebagai pelatih Manchester United saat timnya bertandang ke Emirates untuk melawan Arsenal pada Rabu (4/12).