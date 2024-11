Jadwal Liga Italia Pekan 12: Derby Turin dan Inter Milan vs Napoli

Berikut jadwal Liga Italia 2024-2025 pekan 12, Derby Turin Juventus vs Torino dan Inter Milan vs Napoli.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Italia 2024-2025 pekan ke-12 diwarnai beberapa big match seperti Derby Turin Juventus vs Torino dan pertarungan papan atas Inter Milan vs Napoli.

Pekan ke-12 Liga Italia 2024-2025 digelar mulai Jumat (8/11/2024) dini hari hingga Senin (11/11/2024) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-12 Liga Italia 2024-2025. Laga Genoa vs Como 1907 sudah berlangsung dengan skor akhir 1-1.

Duel Lecce vs Empoli akan berlangsung pada Sabtu (9/11/2024) dini hari. Lecce masih terpuruk di posisi juru kunci.

Venezia yang diperkuat pemain Timnas Indonesia Jay Idzes akan menjamu Parma pada Sabtu malam.

Venezia butuh kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Kesempatan itu terbuka mengingat Parma tak pernah menang dalam 5 laga terakhir.

Selanjutnya pada Minggu (10/11/2024) dini hari akan berlangsung laga Cagliari vs AC Milan di Sardegna Arena.

Kemenangan Rossoneri atas Real Madrid di Liga Champions tengah pekan lalu menjadi modal untuk melawan Cagliari.

Milan saat ini ada di posisi keenam dengan 17 poin, berjarak 8 angka dari Napoli selaku pimpinan klasemen. Sedangkan Cagliari satu setrip di atas zona merah.

Duel sengit bertajuk Derby Turin Juventus vs Torino juga akan berlangsung pada Minggu dini hari.

Juventus masih dengan rekor tak terkalahkan di Liga Italia. Hanya saja, anak asuh Thiago Motta itu hanya memetik 2 kemenangan dalam 5 laga terakhir di Serie A.

Catatan itu masih lebih baik daripada Torino yang hanya 1 kali menang dalam 5 pertandingan terakhir.

Si Nyonya Tua bertengger di posisi keenam dengan 21 poin, sementara Torino di urutan ke-10 dengan 14 angka.

Atalanta vs Udinese akan berlangsung pada Minggu petang. La Dea, julukan Atalanta, bisa naik ke posisi puncak jika menang atas Udinese.

Pasalnya saat ini Atalanta ada di urutan ketiga dengan 22 poin, berjarak 3 angka di belakang Napoli. Udinese sendiri menelan 2 kekalahan beruntun di Liga Italia dan tertahan di posisi kedelapan dengan 16 angka.

Laga Fiorentina vs Verona dan AS Roma vs Bologna berlangsung bersamaan pada Minggu malam.

Fiorentina memetik 5 kemenangan sempurna dalam laga terakhir di Liga Italia. Sebaliknya, Roma justru menelan 3 kekalahan dan 1 imbang pada periode tersebut.

Pada Senin dini hari akan berlangsung 2 pertandingan terakhir yakni AC Monza vs Lazio dan Inter Milan vs Napoli.

Laga Inter Milan vs Napoli merupakan pertarungan 2 tim teratas di klasemen saat ini. Kedua tim hanya berselisih 1 angka saja.

Pada pekan lalu Napoli mengakui keunggulan Atalanta 0-3 saat bermain di kandang. Sementara Inter Milan meraih 4 kemenangan dan 1 imbang dalam 5 laga terakhir Liga Italia.

Napoli lebih bugar karena tak bermain di Liga Champions saat Inter Milan menang 1-0 atas Arsenal.

Berikut jadwal Liga Italia 2024-2025: