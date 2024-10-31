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Prediksi Skor AS Roma vs Torino 1 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

AS Roma yang kini tengah terpuruk bakal menghadapi Torino dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-10 di Stadion Olimpico, Jumat (1/11/2024) dini hari.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Kamis, 31 Oktober 2024 | 18:21
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Tim AS Roma. Prediksi Skor AS Roma vs Torino 1 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/REUTERS-Remo Casilli
Tim AS Roma. Prediksi Skor AS Roma vs Torino 1 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/REUTERS-Remo Casilli

Bisnis.com, JAKARTA - AS Roma yang kini tengah terpuruk bakal menghadapi Torino dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-10 di Stadion Olimpico, Jumat (1/11/2024) dini hari.

AS Roma yang diasuh Ivan Juric belum lepas dari hasil-hasil negatif. Selama lima pertandingan, Serigala Roma baru menang satu kali, tiga kalah, dan sekali seri.

AS Roma bahkan kini berada di peringkat 12 setelah di laga terakhir kalah dari Fiorentina dengan skor telak 1-5.

Jika Roma kembali kalah, nasib Ivan Juric berada di ujung tanduk dan bisa saja dipecat seperti Daniele de Rossi.

Prediksi susunan pemain AS Roma vs Torino

AS Roma

Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Kone, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk

Torino

Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria

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Head to head AS Roma vs Torino

27/02/24 Roma 3 - 2 Torino
25/09/23 Torino 1 - 1 Roma
08/04/23 Torino 0 - 1 Roma
13/11/22 Roma 1 - 1 Torino
21/05/22 Torino 0 - 3 Roma
29/11/21 Roma 1 - 0 Torino

Klasemen Liga Italia:

# Team MP D P
1 Napoli 10 +13 25
2 Inter Milan 10 +11 21
3 Atalanta 10 +12 19
4 Juventus 10 +10 18
5 Fiorentina 9 +11 16
6 Lazio 9 +5 16
7 Udinese 10 +0 16
8 AC Milan 9 +5 14
9 Torino 9 +1 14
10 Bologna 9 +0 12
11 Empoli 10 -2 11
12 Roma 9 -2 10
13 Como 9 -5 9
14 Parma 10 -2 9
15 Verona 10 -9 9
16 Cagliari 10 -9 9
17 Monza 10 -3 8
18 Venezia 10 -8 8
19 Lecce 10 -15 8
20 Genoa 9 -13 6

Prediksi Skor AS Roma vs Torino 1 November:

skor AS Roma vs Torino 1-1

skor AS Roma vs Torino 1-0

skor AS Roma vs Torino 2-1

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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