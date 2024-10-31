Prediksi Skor AS Roma vs Torino 1 November: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Bisnis.com, JAKARTA - AS Roma yang kini tengah terpuruk bakal menghadapi Torino dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-10 di Stadion Olimpico, Jumat (1/11/2024) dini hari.
AS Roma yang diasuh Ivan Juric belum lepas dari hasil-hasil negatif. Selama lima pertandingan, Serigala Roma baru menang satu kali, tiga kalah, dan sekali seri.
AS Roma bahkan kini berada di peringkat 12 setelah di laga terakhir kalah dari Fiorentina dengan skor telak 1-5.
Jika Roma kembali kalah, nasib Ivan Juric berada di ujung tanduk dan bisa saja dipecat seperti Daniele de Rossi.
Prediksi susunan pemain AS Roma vs Torino
AS Roma
Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Cristante, Kone, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk
Torino
Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Vojvoda, Ricci, Linetty, Vlasic, Lazaro; Adams, Sanabria
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|27/02/24
|Roma
|3 - 2
|Torino
|25/09/23
|Torino
|1 - 1
|Roma
|08/04/23
|Torino
|0 - 1
|Roma
|13/11/22
|Roma
|1 - 1
|Torino
|21/05/22
|Torino
|0 - 3
|Roma
|29/11/21
|Roma
|1 - 0
|Torino
Klasemen Liga Italia:
|#
|Team
|MP
|D
|P
|1
|Napoli
|10
|+13
|25
|2
|Inter Milan
|10
|+11
|21
|3
|Atalanta
|10
|+12
|19
|4
|Juventus
|10
|+10
|18
|5
|Fiorentina
|9
|+11
|16
|6
|Lazio
|9
|+5
|16
|7
|Udinese
|10
|+0
|16
|8
|AC Milan
|9
|+5
|14
|9
|Torino
|9
|+1
|14
|10
|Bologna
|9
|+0
|12
|11
|Empoli
|10
|-2
|11
|12
|Roma
|9
|-2
|10
|13
|Como
|9
|-5
|9
|14
|Parma
|10
|-2
|9
|15
|Verona
|10
|-9
|9
|16
|Cagliari
|10
|-9
|9
|17
|Monza
|10
|-3
|8
|18
|Venezia
|10
|-8
|8
|19
|Lecce
|10
|-15
|8
|20
|Genoa
|9
|-13
|6
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