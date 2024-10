Jadwal Liga Inggris Pekan 9: Ada Big Match Arsenal vs Liverpool

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan kesembilan, ada big match Arsenal vs Liverpool dan West Ham United vs Manchester United.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan kesembilan akan memainkan big match Arsenal vs Liverpool dan West Ham vs Manchester United.

Kompetisi Liga Inggris 2024-2025 akan memainkan pekan kesembilan mulai Sabtu (26/10/2024) hingga Minggu (27/10/2024).

Total ada 10 pertandingan yang dimainkan pada pekan kesembilan Liga Inggris 2024-2025, dibuka dengan laga Leicester City vs Nottingham Forest.

Kemudian pada Sabtu (26/10/2024) malam bakal ada 4 pertandingan yang digelar serentak yakni Manchester City vs Southampton, Brentford vs Ipswich Town, Brighton vs Wolves, dan Aston Villa vs Bournemouth.

Manchester City berpeluang naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris jika mampu memenangi laga kontra Southampton.

Pasalnya, The Citizens saat ini menempati posisi kedua klasemen dengan 20 poin, berjarak 1 angka dari Liverpool yang kokoh di puncak.

Kemenangan Manchester City bukan hal yang mustahil. Sebab Southampton berada di posisi ke-19 setelah menelan 7 kekalahan dan 1 kali imbang dalam 8 pertandingan Liga Inggris musim ini.

Selain tak bisa meraih kemenangan, The Saints juga menelan 3 kekalahan beruntun dan kebobolan total 18 gol.

Kemudian laga Everton vs Fulham akan menutup rangkaian pertandingan pada Sabtu malam.

Duel sengit Liga Inggris masih berlanjut pada Minggu malam. Dimulai dengan 3 laga beruntun yakni Crystal Palace vs Tottenham Hotspur, Chelsea vs Newcastle United, dan West Ham United vs Manchester United.

Chelsea yang menelan kekalahan dari Liverpool pada pekan lalu, mengusung misi balas dendam dengan kemenangan atas Newcastle United.

The Magpies juga dalam tren negatif setelah pekan lalu takluk dari Brighton. Jika tak segera berbenah, Newcastle United bisa kembali kalah saat melawan Chelsea.

Kemenangan juga menjadi target Manchester United saat bertandang ke markas West Ham.

Pekan lalu Manchester United memetik kemenangan 2-1 atas Brentford. Itu adalah kemenangan kedua dalam 5 pertandingan terakhir di Liga Inggris.

The Red Devils saat ini tertahan di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 11 poin dari 8 laga. Start buruk Manchester United membuat mereka berjarak 10 poin dari posisi puncak.

Pekan kesembilan Liga Inggris 2024-2025 akan ditutup dengan big match Arsenal vs Liverpool.

Kedua tim ini merupakan rival di papan atas. Liverpool menduduki posisi pertama sementara Arsenal menempati posisi ketiga.

Kekalahan Arsenal dari Bournemouth pada pekan lalu membuat The Gunners tertahan dengan 17 poin, selisih 4 poin di belakang Liverpool.

Kedua tim juga sama-sama berlaga di Liga Champions tengah pekan ini. Arsenal dan Liverpool pun memetik kemenangan dengan skor identik, 1-0.

Liverpool menang atas RB Leipzig, sedangkan Arsenal membekuk Shakhtar Donetsk.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: