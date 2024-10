Jadwal Liga Inggris Pekan 8: Big Match Liverpool vs Chelsea

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan kedelapan diwarnai big match Liverpool vs Chelsea.

Pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir mulai Sabtu (19/10/2024) malam hingga Selasa (22/10/2024) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan laga Tottenham Hotspur vs West Ham United.

Selanjutnya ada 4 pertandingan yang digelar serentak yakni Ipswich Town vs Everton, Manchester United vs Brentford, Fulham vs Aston Villa, dan Newcastle United vs Brighton.

Manchester United membutuhkan kemenangan untuk memgatrol posisi mereka di tabel klasemen sementara Liga Inggris.

Saat ini The Red Devils menduduki posisi ke-14 dengan 8 poin dari 7 pertandingan. Manchester United bahkan hanya memetik 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir.

Laga Bournemouth vs Arsenal menjadi penutup pertandingan yang berlangsung pada Sabtu malam.

Arsenal hanya berjarak 1 poin dari Liverpool yang menjadi pemuncak klasemen sementara.

Dengan 17 poin dari 5 laga, The Gunners bisa mengambil alih posisi puncak jika mampu menang atas Bournemouth.

Selanjutnya laga Wolverhampton vs Manchester City akan dimainkan pada Minggu (20/10/2024) malam.

The Citizens menorehkan poin sama dengan Arsenal, sehingga kemenangan akan membawa Manchester City bersaing di posisi teratas.

Big match akan tersaji pada Minggu malam yang mempertemukan Liverpool vs Chelsea. Ini adalah pertarungan antara tim 4 besar di klasemen.

Liverpool memimpin klasemen dengan 6 kemenangan dan 1 kali kalah. Chelsea yang dalam tren positif dibandingkan musim lalu, ada di urutan keempat dengan 4 kemenangan, 2 kali imbang, dan 1 kali kalah.

Meski Liverpool di atas kertas lebih diunggulkan, Chelsea musim ini menjadi tim yang ditakuti dan bisa memberi kejutan.

Terakhir, pertandingan Nottingham Forest vs Crystal Palace akan menjadi penutup pekan kedelapan Liga Inggris 2024-2025.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: