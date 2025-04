Jadwal Liga Inggris Pekan 31: Derby Manchester dan Fulham vs Liverpool

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-31, ada big match Manchester United vs Manchester City.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-31 diwarnai Derby Manchester United vs Manchester City dan Fulham vs Liverpool.

Kompetisi Liga Inggris 2024-2025 akan memasuki pekan ke-31 mulai Sabtu (5/4/2025) malam hingga Selasa (8/4/2025) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang digelar pada pekan ke-31 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan laga sengit Everton vs Arsenal.

Everton yang baru saja kalah dalam Derby Merseyside kontra Liverpool, akan menghadapi tantangan sulit lainnya yakni Arsenal yang kini bercokol di posisi kedua klasemen.

Di sisi lain, Arsenal meraih 2 kemenangan beruntun dan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhir di Premier League.

Setelah laga itu ada 3 pertandingan yang digelar serentak yakni Ipswich Town vs Wolves, Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion, dan West Ham United vs Bournemouth.

Kemudian jelang Minggu (6/4/2025) dini hari ada laga Aston Villa vs Nottingham Forest. Duel ini menjadi pertemuan 2 tim kuda hitam.

Selanjutnya pada Minggu malam tim-tim besar akan bertanding. Dimulai dengan Tottenham Hotspur vs Southampton, Brentford vs Chelsea, dan Fulham vs Liverpool.

Spurs baru saja kalah dari Chelsea pada pekan lalu. Namun, melawan juru kunci yang kesulitan menang membuat The Lilywhites jadi unggulan.

Sementara itu Chelsea bertekad mengamankan posisi 4 besar yang mereka raih dari tangan Manchester City pekan lalu.

Pada laga lainnya Fulham akan menjamu pemuncak klasemen sementara Liverpool di Craven Cottage. Fulham belum stabil dengan menelan 3 kali kekalahan dan 2 kali menang dalam 5 laga terakhir lintas kompetisi.

Situasi tak jauh berbeda dialami The Reds yang total meraih 3 kemenangan dan 2 kali kalah dalam 5 pertandingan terakhir.

Namun, tim asuhan Arne Slot tersebut dalam motivasi tinggi untuk bisa mengamankan 3 poin demi menjauh dari kejaran Arsenal.

Selanjutnya, laga bertajuk Derby Manchester, Manchester United vs Manchester City, akan berlangsung di Old Trafford pada Minggu malam.

Manchester United hingga kini belum menemukan performa yang konsisten untuk bisa mendongkrak peringkat mereka dari posisi ke-13 dengan 37 poin.

Kondisi berbeda justru dialami sang tetangga, Manchester City, yang tengah meningkat dan menunjukkan performa menjanjikan.

The Citizens kini juga termotivasi untuk meraup 3 poin demi bersaing mendapatkan tiket ke zona Liga Champions musim depan.

Tim asuhan Pep Guardiola itu berada di peringkat kelima klasemen sementara dengan torehan 51 poin, tertinggal 1 poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat.

Terakhir, bentrokan Leicester City vs Newcastle United akan menjadi penutup pekan ke-31 Liga Inggris musim ini.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-31: