Jadwal Liga Inggris Pekan 29: Big Match Arsenal vs Chelsea

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-29 diwarnai big match sesama tim London, Arsenal vs Chelsea.

Pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025 bakal bergulir mulai Sabtu (15/3/2025) malam hingga Senin (17/3/2025) dini hari.

Total ada 8 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025, 2 pertandingan lainnya tak digelar bersamaan.

Laga Aston Villa vs Liverpool yang berakhir imbang 2-2 pada 20 Februari lalu merupakan rangkaian pekan ke-29 yang digelar lebih dulu.

Sementara duel Newcastle United vs Crystal Palace akan digelar pada 17 April mendatang karena The Magpies akan tampil di final Carabao Cup 2024-2025 menghadapi Liverpool pada Minggu (16/3/2025).

Sementara itu pada Sabtu malam ada 4 pertandingan yang akan digelar bersamaan yakni Everton vs West Ham United, Southampton vs Wolverhampton Wanderers, Ipswich Town vs Nottingham Forest, dan Manchester City vs Brighton.

Laga Everton vs West Ham diprediksi akan berlangsung sengit karena kedua tim bersaing di posisi ke-15 dan 16 dengan poin sama-sama 33.

Sementara itu, Wolves diprediksi akan melanjutkan derita Southampton yang masih terpuruk di posisi juru kunci Liga Inggris.

Nottingham Forest yang membuat gebrakan dengan menempati posisi ketiga klasemen sementara diyakini masih terlalu tangguh untuk Ipswich yang nirkemenangan dalam 5 laga terakhir.

Partai sulit juga akan dilakoni Manchester City kala menjamu Brighton. Tim tamu punya catatan apik dengan 4 kemenangan beruntun di Liga Inggris.

Kemudian pada Minggu dini hari ada pertandingan Bournemouth vs Brentford yang juga tak kalah seru.

Meski kedua tim itu masih berkutat di papan tengah, Bournemouth dan Brentford punya gaya permainan yang menghibur musim ini.

Big match pada pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025 akan mempertemukan 2 tim London, Arsenal vs Chelsea pada Minggu malam.

The Gunners yang tak pernah menang dalam 3 laga terakhir akan menjamu Chelsea yang perlahan bangkit dan meraih 2 kemenangan beruntun.

Pertemuan rival sekota ini selalu berjalan sengit pada masa lalu. Bukan tidak mungkin pertandingan besok juga akan menyajikan drama-drama di dalam lapangan.

Bersamaan dengan duel Arsenal vs Chelsea, ada bentrokan Fulham vs Tottenham Hotspur di Craven Cottage.

Musim ini penampilan Spurs terbilang buruk dan berada di posisi ke-13. Fulham sedikit lebih bagus dengan menempati peringkat ke-10.

Duel Leicester City vs Manchester United akan menjadi penutup pekan ke-29 Liga Inggris 2024-2025 pada Senin dini hari.

Manchester United yang baru saja lolos ke perempat final Liga Europa, punya kans untuk mengalahkan Leicester yang masih berjuang keluar dari zona degradasi.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: