Salonpas Jadi Sponsor Baru PSM Makassar

Salonpas resmi menjadi sponsor PSM Makassar untuk Super League 2025-2026, mendukung performa pemain dengan produk pereda nyeri dan aktivasi di stadion.

Bisnis.com, MAKASSAR - PT Hisamitsu Pharma Indonesia melalui merek Salonpas resmi menjadi salah satu sponsor klub sepak bola PSM Makassar untuk mengarungi Super League musim 2025-2026.

Melalui kerja sama ini, Salonpas menyematkan logo di bagian belakang jersey resmi klub, tepatnya di bawah nomor punggung pemain.

Senior Product Manager Salonpas Zulfadli mengatakan kolaborasi ini akan berjalan satu tahun ke depan selama gelaran Super League 2025-2026.

Pihaknya akan mendukung penggunaan berbagai produk Salonpas untuk keperluan para pemain PSM Makassar, baik sebelum, saat, dan setelah bertanding.

Sebelum bertanding, Salonpas akan memberikan para pemain produk Salonpas Gel yang bisa membantu otot pemain lebih siap bergerak.

Saat bertanding, akan digunakan Salonpas Jet Spray untuk membantu meredakan nyeri otot dan kram yang dialami pemain.

Kemudian setelah bertanding atau saat recovery, pihaknya akan menyediakan Salonpas Cream dan Salonpas Gel-Patch yang bisa bantu meredakan ketegangan otot setelah selesai beraktivitas olahraga.

"Produk Salonpas sendiri umumnya telah banyak digunakan oleh para atlet saat pertandingan, termasuk oleh pemain PSM. Maka dari itu kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat performa para pemain di lapangan," kata Zulfadli usai meresmikan kerja sama antara Salonpas dan PSM Makassar di Kota Makassar, Rabu (6/8/2025).

Dia memaparkan, meski perusahaannya mengklaim telah menguasai market produk pereda nyeri di Sulawesi yang mencapai sekitar 80%, namun diharapkan kerja sama ini bisa membuka pasar baru di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur.

Manager PSM Makassar Muhammad Nur Fajrin mengungkapkan, selain dukungan dari sisi produk, Salonpas akan diberi kesempatan melakukan aktivasi di dalam stadion saat PSM Makassar menggelar pertandingan seperti sosialisasi produk ke para suporter hingga edukasi kepada suporter dan pemain.

Selain itu, kerja sama ini juga mencakup upaya pembinaan pemain usia muda di PSM Makassar.

"Kolaborasi ini menjadi sangat pas. Atlet profesional kan perlu menjalani recovery sebagai bagian dari latihannya. Salonpas ini efektif mendukung heat therapy yang selalu kami lakukan dan merupakan bagian dari protokol pemulihan agar para pemain mendapatkan performa yang optimal," tuturnya.