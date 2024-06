Jadwal 16 Besar Euro 2024 Hari Ini: Inggris vs Slovakia, Spanyol vs Georgia

Berikut ini jadwal 16 besar Euro 2024, ada laga Inggris vs Slovakia dan Spanyol vs Georgia.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Euro 2024 hari ini akan memainkan 2 pertandingan babak 16 besar mulai malam hingga dini hari. Ada Inggris vs Slovakia dan Spanyol vs Georgia.

Jadwal 16 besar Euro 2024 hari ini, Minggu (30/6/2024) malam hingga Senin (1/7/2024) dini hari akan memainkan 2 pertandingan sengit.

Pada partai pertama, Inggris akan berjumpa dengan Slovakia di Stadion Veltins Arena, Minggu (30/6/2024) malam.

Inggris lolos ke babak 16 besar Euro 2024 sebagai juara Grup C. Meski begitu, penampilan The Three Lions tak lepas dari kritik.

Anak asuhan Gareth Southgate itu hanya memetik 1 kemenangan dan 2 kali imbang di fase grup. Kemenangan diraih dengan skor 1-0 saat melawan Serbia pada laga pertama Grup C Euro 2024.

Selanjutnya, Inggris hanya bisa bermain imbang 0-0 kontra Denmark dan ditahan 0-0 oleh Slovenia.

Inggris juga disebut "beruntung" karena lolos dari grup yang relatif mudah. Denmark dan Slovenia yang menduduki posisi kedua dan ketiga, sama-sama mencatatkan 3 hasil imbang tanpa kemenangan atau kekalahan.

Tim Tiga Singa juga dikritik lantaran tampil monoton meski memiliki pemain-pemain yang bersinar di klub misalnya top skor Bundesliga Harry Kane, pemain terbaik Premier League Phil Foden, dan juara Liga Champions Jude Bellingham.

Di sisi lain Slovakia juga terbilang biasa-biasa saja di fase grup. Bahkan Slovakia lolos sebagai peringkat 3 terbaik dari Grup E.

Grup E terbilang unik lantaran 4 tim meraih poin yang sama yakni 4. Rumania di posisi pertama, disusul Belgia, Slovakia, dan juru kunci Ukraina.

Slovakia menang lawan Belgia pada laga pertama, kemudian kalah 1-2 dari Ukraina, dan terakhir imbang 1-1 melawan Rumania.

Dari materi pemain, Slovakia memiliki pemain yang berpengalaman di kompetisi elite Eropa seperti Martin Dubravka (Newcastle United), Stanislav Lobotka (Napoli), dan Milan Skriniar (Paris Saint-Germain).

Selanjutnya pada Senin dini hari ada partai Spanyol vs Georgia di Stadion RheinEnergie, Jerman.

Laga ini ibarat David dan Goliath lantaran Spanyol yang menjadi favorit juara Euro 2024 melawan Georgia yang merupakan tim debutan.

Spanyol meraih hasil sempurna di fase grup Euro 2024. Anak asuh Luis de la Fuente ini menang 3-0 atas Kroasia kemudian membekuk Italia dan Albania dengan skor identik, 1-0.

Spanyol menjadi satu-satunya tim yang lolos ke babak 16 besar dengan poin sempurna. Kedigdayaan Spanyol juga didukung materi pemain berkualitas, ada perpaduan pemain muda dan senior yang terjalin cukup baik.

Tim Matador masih membawa bek senior Dani Carvajal dan striker Alvaro Morata. Namun Spanyol juga punya wonderkid yang mencetak sejarah sebagai pemain termuda di Euro, Lamine Yamal.

Sementara itu Georgia lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik dari Grup F dengan torehan 4 poin.

Georgia mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Turki, sebelum memupuk asa dengan menahan imbang 1-1 Republik Ceko.

Pada partai penentuan, Georgia menang 2-0 atas Portugal berkat gol Khvicha Kvaratskhelia dan Georges Mikautadze.

Empat poin yang ditorehkan Georgia cukup untuk membawa tim ini melaju ke babak 16 besar Euro 2024.

Meski begitu, Spanyol diprediksi lebih unggul ketimbang Georgia dalam hal pengalaman dan materi pemain.

