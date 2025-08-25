Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Hasil Sprint Race F1 Powerboat 2025 Toba, Pebalap Swedia dan Uni Emirat Arab Juara

Jonas Andersson dari Swedia dan Shaun Torrente dari Uni Emirat Arab memenangkan Sprint Race F1 Powerboat 2025 di Danau Toba, Sabtu, 23 Agustus 2025.
Delfi Rismayeti
Delfi Rismayeti - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 12:30
Share
Perahu motor milik Team Sweden memacu kecepatan penuh untuk menduduki posisi pertama pada Sprint Race-1 dalam ajang F1 Powerboat 2025 Toba hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025/ITDC
Perahu motor milik Team Sweden memacu kecepatan penuh untuk menduduki posisi pertama pada Sprint Race-1 dalam ajang F1 Powerboat 2025 Toba hari ini, Sabtu 23 Agustus 2025/ITDC
Ringkasan Berita
  • Jonas Andersson dari Swedia memenangkan Sprint Race 1 di Danau Toba, mengungguli Rusty Wyatt dari Uni Emirat Arab dan Ben Jelf dari Portugal.
  • Shaun Torrente dari Victory Team Uni Emirat Arab memenangkan Sprint Race 2, diikuti oleh Alec Weckstrom dan Erik Stark di posisi kedua dan ketiga.
  • Sprint Race ini penting untuk mengumpulkan poin tambahan sebelum Grand Prix utama, yang akan menentukan posisi klasemen akhir.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, BALIGE, Sumut – Pembalap F1 Powerboat asal Swedia Jonas Andersson keluar sebagai juara dalam laga Sprint Race 1 balap perahu motor internasional yang digelar di Danau Toba Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Sabtu (23/8/2025).

Andersson dari Team Sweden tampil mengesankan di Sprint Race 1 dengan menyelesaikan 14 lap. Ia berhasil merebut posisi terdepan mengungguli pebalap asal Uni Emirat Arab Rusty Wyatt (Sharjah Team) yang berada di posisi kedua, serta Ben Jelf dari F1 Atlantic Team asal Portugal yang berada di posisi ketiga.

Sementara itu di Sprint Race 2 yang digelar pada hari yang sama, tim-tim dari Uni Emirat Arab mendominasi kuat.

Shaun Torrente dari Victory Team keluar sebagai pemenang balapan kedua, disusul rekan satu timnya Alec Weckstrom di posisi kedua. Sedangkan Erik Stark Team Abu Dhabi menduduki posisi ketiga.

Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Warokka mengatakan, balapan singkat yang digelar masing-masing selama 15 menit ini penting untuk mengumpulkan poin tambahan dan menentukan posisi klasemen sebelum Grand Prix utama yang digelar Minggu (24/8/2025).

“Dengan tambahan poin dari Sprint Race, persaingan menuju podium Grand Prix utama dipastikan akan semakin ketat dan menarik untuk disaksikan pada akhir pekan ini,” ujar Troy, Sabtu (23/8/2025).

Baca Juga

Adapun puncak gelaran F1H20 Grand Prix of Indonesia 2025 Toba diselenggarakan pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB.

Total ada 10 tim dari delapan negara yang akan bersaing sengit memacu perahu motor mereka untuk menjuarai balap perahu motor internasional tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Delfi Rismayeti
Editor : Restu Wahyuning Asih

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025
Premium
2 jam yang lalu

Peluang Emiten Aguan PANI dan CBDK Kejar Target Ambisius Marketing Sales 2025

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air
Premium
3 jam yang lalu

Kans Untung atau Buntung Mitra Adiperkasa (MAPI) saat Bawa Balik Ace Hardware ke Tanah Air

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

F1 Powerboat Danau Toba 2025, Begini Harapan Menteri Dito

F1 Powerboat Danau Toba 2025, Begini Harapan Menteri Dito

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Prabowo Perintahkan Event MotoGP dan F1 Powerboat Dilanjutkan

Menpora Dito Dijadwalkan Hadiri Hari Pertama F1 Powerboat 2025 Toba

Menpora Dito Dijadwalkan Hadiri Hari Pertama F1 Powerboat 2025 Toba

Tol Dolok Merawan-Pematang Siantar Ditargetkan Beroperasi pada Nataru 2025

Tol Dolok Merawan-Pematang Siantar Ditargetkan Beroperasi pada Nataru 2025

Veda Pratama Tak Menyangka Bisa Ukir Sejarah di Red Bull Rookies Cup

Veda Pratama Tak Menyangka Bisa Ukir Sejarah di Red Bull Rookies Cup

Gubernur Pramono Anung Puji Formula E Jakarta 2025: Tertib dan Menghibur

Gubernur Pramono Anung Puji Formula E Jakarta 2025: Tertib dan Menghibur

Jadwal GP F1 Austria 2025, Verstappen Bisa Selamatkan Muka Red Bull?

Jadwal GP F1 Austria 2025, Verstappen Bisa Selamatkan Muka Red Bull?

Jadwal F 1 Musim 2026: Ada Bulan Ramadan, GP Arab Saudi dan Bahrain Berubah

Jadwal F 1 Musim 2026: Ada Bulan Ramadan, GP Arab Saudi dan Bahrain Berubah

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Diharapkan Sumpah WNI pada Akhir Pekan Ini
Bola Indonesia
1 jam yang lalu

Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra Diharapkan Sumpah WNI pada Akhir Pekan Ini

Hasil Sprint Race F1 Powerboat 2025 Toba, Pebalap Swedia dan Uni Emirat Arab Juara
Aneka Sport
1 jam yang lalu

Hasil Sprint Race F1 Powerboat 2025 Toba, Pebalap Swedia dan Uni Emirat Arab Juara

Event Lari Maybank Marathon Bantu Perekonomian Atlet
Aneka Sport
16 jam yang lalu

Event Lari Maybank Marathon Bantu Perekonomian Atlet

Bikin Dua Gol, Gyokeres Yakin Arsenal Berpeluang Jadi Juara Musim Ini
Liga Inggris
17 jam yang lalu

Bikin Dua Gol, Gyokeres Yakin Arsenal Berpeluang Jadi Juara Musim Ini

Hasil Maybank Marathon 2025: Pelari Kenya & Ethiopia Juara, Kategori Nasional Pecah Rekor
Aneka Sport
17 jam yang lalu

Hasil Maybank Marathon 2025: Pelari Kenya & Ethiopia Juara, Kategori Nasional Pecah Rekor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Sempat Tercecer, MM93 Akhirnya Jadi Juara

4

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Pramono Beri Piala kepada Juara Formula E Jakarta 2025, Adik Prabowo Hadir

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman vs Prancis 8 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Prediksi Skor Jerman Vs Portugal 5 Juni, Susunan Pemain, H2H, Preview

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Tragis! Jojo Kalah dari Wakil Thailand di Indonesia Master 2025

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Momen Air Mata The Daddies: Kami Bahagia Tutup Karir di Istora

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Pendidikan Demokrasi Dengan E-voting Bagi Pelajar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest, Susunan Pemain, H2H

2

Prediksi Skor Oviedo Vs Real Madrid 25 Agustus: Susunan Pemain, H2H, Preview

3

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Sempat Tercecer, MM93 Akhirnya Jadi Juara

4

Prediksi Skor Fulham vs Manchester United 24 Agustus, Susunan Pemain, H2H

5

Hasil MotoGP Hungaria 2025: Bezzechi dan Marc Marquez Saling Salip di Lap Ketujuh