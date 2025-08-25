Hasil Sprint Race F1 Powerboat 2025 Toba, Pebalap Swedia dan Uni Emirat Arab Juara

Jonas Andersson dari Swedia dan Shaun Torrente dari Uni Emirat Arab memenangkan Sprint Race F1 Powerboat 2025 di Danau Toba, Sabtu, 23 Agustus 2025.

Bisnis.com, BALIGE, Sumut – Pembalap F1 Powerboat asal Swedia Jonas Andersson keluar sebagai juara dalam laga Sprint Race 1 balap perahu motor internasional yang digelar di Danau Toba Kecamatan Balige Kabupaten Toba, Sabtu (23/8/2025).

Andersson dari Team Sweden tampil mengesankan di Sprint Race 1 dengan menyelesaikan 14 lap. Ia berhasil merebut posisi terdepan mengungguli pebalap asal Uni Emirat Arab Rusty Wyatt (Sharjah Team) yang berada di posisi kedua, serta Ben Jelf dari F1 Atlantic Team asal Portugal yang berada di posisi ketiga.

Sementara itu di Sprint Race 2 yang digelar pada hari yang sama, tim-tim dari Uni Emirat Arab mendominasi kuat.

Shaun Torrente dari Victory Team keluar sebagai pemenang balapan kedua, disusul rekan satu timnya Alec Weckstrom di posisi kedua. Sedangkan Erik Stark Team Abu Dhabi menduduki posisi ketiga.

Direktur Operasi InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) Troy Warokka mengatakan, balapan singkat yang digelar masing-masing selama 15 menit ini penting untuk mengumpulkan poin tambahan dan menentukan posisi klasemen sebelum Grand Prix utama yang digelar Minggu (24/8/2025).

“Dengan tambahan poin dari Sprint Race, persaingan menuju podium Grand Prix utama dipastikan akan semakin ketat dan menarik untuk disaksikan pada akhir pekan ini,” ujar Troy, Sabtu (23/8/2025).

Adapun puncak gelaran F1H20 Grand Prix of Indonesia 2025 Toba diselenggarakan pada hari Minggu sekitar pukul 11.00 WIB.

Total ada 10 tim dari delapan negara yang akan bersaing sengit memacu perahu motor mereka untuk menjuarai balap perahu motor internasional tahun ini.