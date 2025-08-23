F1 Powerboat Danau Toba 2025, Begini Harapan Menteri Dito

Menteri Dito berharap F1 Powerboat dan Aquabike di Danau Toba tingkatkan pariwisata dan prestasi Indonesia, serta dorong sport tourism dunia.

Bisnis.com, BALIGE - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo mengharapkan gelaran Aquabike maupun F1 Powerboat di Danau Toba dapat memacu prestasi dan pariwisata Tanah Air.

Gelaran F1 Powerboat Lake Toba 2025 diselenggarakan sejak Jumat (22/8/2025) hingga Minggu (24/8/2025) besok. Agendanya terdiri dari kualifikasi pada hari pertama, selanjutnya hari ini, Sabtu (23/8/2025) diikuti dengan sprint race. Sedangkan puncak lomba Grand Prix of Indonesia diselenggarakan pada esok hari.

Tercatat ada 10 tim yang terdiri dari 24 pebalap dari 8 negara akan berpacu memperebutkan Grand Prix of Indonesia pada hari Minggu (24/8/2025) mendatang.

Dito menyebut gelaran menjadi cara pemerintah untuk mempromosikan lebih luas sport tourism di Danau Toba ke kancah dunia.

"Event ini menggabungkan promosi Indonesia di kancah dunia untuk sport tourism dengan menggandeng event watersport nomor satu di dunia," kata Dito di sela-sela kunjungannya ke event F1 Powerboat di Balige, Jumat (22/8/2025).

Dia menyebut Danau Toba berpotensi tinggi menjadi destinasi wisata olahraga dunia. Dia pun mengapresiasi penyelenggaraan ajang balap bergengsi menggunakan medium air pada tahun ini. Menurutnya, semakin tahun penyelenggaraan event Aquabike dan F1 Powerboat makin tertata dan rapi. Partisipasi peserta untuk berlomba serta animo masyarakat juga tinggi.

Dito meyakini hal ini akan semakin membawa Danau Toba semakin dikenal dunia.

"Event ini juga akan mendorong kultur masyarakat terbiasa untuk menyambut event-event kelas dunia," tambahnya.

Senada, Bupati Toba Effendi Napitupulu juga berharap event ini akan meningkatkan kunjungan ke Danau Toba ke depannya, serta berdampak secara ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM.

Dari pantauan Bisnis di lapangan, event ini turut dimeriahkan dengan pameran produk UMKM baik dari Pemerintah Kabupaten Toba maupun dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut.

Ramai pula pedagang kecil berjualan di sekitar kawasan Pelabuhan Penyeberangan Muliaraja Napitupulu Balige yang merupakan lokasi balap F1 Powerboat.

Effendy menyebut pihaknya telah berusaha optimal untuk menyiapkan keperluan balap internasional ini dalam waktu singkat agar berjalan dengan lancar.

"Mudah-mudahan event ini sukses. Kami yakin tahun depan Powerboat akan lanjut lagi di sini dan kami harap dapat berkoordinasi lebih baik lagi dengan Injourney selaku penyelenggara," ujarnya