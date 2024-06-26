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Prediksi Skor Republik Ceko vs Turki, 27 Juni: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Republik Ceko akan ditantang Turki (Turkiye) dalam laga terakhir Grup F Euro 2024 di Volksparkstadion (Hamburg), Kamis (27/6/2024) dini hari.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Rabu, 26 Juni 2024 | 19:03
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Pelatih Turki, Vincenzo Montella. Prediksi Skor Republik Ceko vs Turki, 27 Juni: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/Reuters
Pelatih Turki, Vincenzo Montella. Prediksi Skor Republik Ceko vs Turki, 27 Juni: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Republik Ceko akan ditantang Turki (Turkiye) dalam laga terakhir Grup F Euro 2024 di Volksparkstadion (Hamburg), Kamis (27/6/2024) dini hari.

Ceko yang kini cuma mengantongi satu poin wajib menang jika ingin lolos ke babak 16 besar Euro 2024. Hasil seri saat ditahan Georgia di laga kedua pasti jadi bahan evaluasi pelatih Ivan Hasek.

Pasalnya di laga tersebut, Ceko berhasil menciptakan sejumlah peluang namun gagal mereka konversikan menjadi gol. Alhasil, kini mereka harus berjuang sampai akhir.

Masalahnya, Ceko akan bertemu Turki yang hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos ke babak selanjutnya.

Turki diprediksi akan merapatkan barisan pertahanan sambil melakukan serangan balik.

Pelatih Turki, Vincenzo Montella diprediksi akan kembali memasang trisulanya di lini depan yang diisi Kenan Yildiz, Arda Guler, dan Burak Yilmaz yang dibangku cadangkan saat bertemu Portugal.

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Jika Ceko tidak hati-hati, bukan tidak mungkin Turki yang akan menyegat di pertandingan ini dengan serangan baliknya.

Lima pertandingan Republik Ceko:

27/03/24 Czechia 2 - 1 Armenia

07/06/24 Czechia 7 - 1 Malta

10/06/24 Czechia 2 - 1 North Macedonia

19/06/24 Portugal 2 - 1 Czechia

22/06/24 Georgia 1 - 1 Czechia

Lima laga Turki:

27/03/24 Austria 6 - 1 Türkiye

05/06/24 Italy 0 - 0 Türkiye

11/06/24 Poland 2 - 1 Türkiye

18/06/24 Türkiye 3 - 1 Georgia

22/06/24 Türkiye 0 - 3 Portugal

Prediksi susunan pemain Republik Ceko vs Turki:

Czech Republic possible starting lineup:

Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod, Doudera; Barak, Hlozek; Chytil

Turkey possible starting lineup:

Bayindir; Muldur, Demiral, Ayhan, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Akturkoglu, Guler, Yildiz; Yilmaz

Head to Head Republik Ceko vs Turki:

23 Feb 1994
Turkey v Czech Republic 1-4
International Friendly

26 Mar 1996
Czech Republic v Turkey 3-0
International Friendly

30 Apr 2003
Czech Republic v Turkey 4-0
International Friendly

01 Mar 2006
Turkey v Czech Republic 2-2
International Friendly

15 Jun 2008
Czech Republic v Turkey 2-3
UEFA European Championship

22 May 2010
Turkey v Czech Republic 2-1
International Friendly

06 Feb 2013
Turkey v Czech Republic 0-2
International Friendly

10 Oct 2014
Turkey v Czech Republic 1-2
UEFA European Championship

10 Oct 2015
Czech Republic v Turkey 0-2
UEFA European Championship

21 Jun 2016
Czech Republic v Turkey 0-2
UEFA European Championship

19 Nov 2022
Turkey v Czech Republic 2-1
International Friendly

Klasemen Grup F Euro 2024:

# Team MP W D L P
1 Portugal 2 2 0 0 6
2 Türkiye 2 1 0 1 3
3 Czechia 2 0 1 1 1
4 Georgia 2 0 1 1 1

Prediksi Skor Republik Ceko vs Turki, 27 Juni:

Skor Republik Ceko vs Turki 2-1

Skor Republik Ceko vs Turki 1-2

Skor Republik Ceko vs Turki 1-1

Timnas Republik Ceko:

Goalkeepers: Vítězslav Jaroš (Sturm Graz), Matěj Kovář (Leverkusen) Jindřich Staněk (Slavia Praha)

Defenders: Vladimír Coufal (West Ham), David Douděra (Slavia Praha), Robin Hranáč (Viktoria Plzeň), David Jurásek (Hoffenheim), Ladislav Krejčí (Sparta Praha), Martin Vitík (Sparta Praha), Tomáš Vlček (Slavia Praha), David Zima (Slavia Praha)

Midfielders: Antonín Barák (Fiorentina), Lukáš Červ (Viktoria Plzeň), Tomáš Holeš (Slavia Praha), Matěj Jurásek (Slavia Praha), Ondřej Lingr (Feyenoord), Lukáš Provod (Slavia Praha), Petr Ševčík (Slavia Praha), Tomáš Souček (West Ham), Pavel Šulc (Viktoria Plzeň)

Forwards: Václav Černý (Wolfsburg), Tomáš Chorý (Viktoria Plzeň), Mojmír Chytil (Slavia Praha), Adam Hložek (Leverkusen), Jan Kuchta (Sparta Praha), Patrik Schick (Leverkusen)

Timnas Turki:

Goalkeepers: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defenders: Samet Akaydin (Panathinaikos), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al-Ahli), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Mert Müldür (Fenerbahçe)

Midfielders: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Brom), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Dortmund)

Forwards: Yunus Akgün (Leicester), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Cenk Tosun (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (Lille), Bertuğ Yıldırım (Rennes), Kenan Yıldız (Juventus), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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