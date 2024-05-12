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Lancar! Ini Link Live Streaming MotoGP Prancis 2024, 12 Mei

MotoGP Prancis 2024 akan digelar di sirkuit Le Mans, Minggu (12/5/2024) malam. Ini link live streaming MotoGP Prancis 2024, 12 Mei.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 12 Mei 2024 | 12:14
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Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin di MotoGP Prancis 2024. Lancar! Ini Link Live Streaming MotoGP Prancis 2024, 12 Mei/Reuters
Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin di MotoGP Prancis 2024. Lancar! Ini Link Live Streaming MotoGP Prancis 2024, 12 Mei/Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - MotoGP Prancis 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Le Mans, Minggu (12/5/2024) malam diprediksi bakal berlangsung seru.

Apalagi Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin diprediksi akan mencoba memenangi balapan setelah menjuarai sprint race, Sabtu (11/5/2024).

Pembalap Ducati Lenovo, Pecco Bagnaia yang bermasalah dengan motornya pada Sprint Race juga dipastikan bakal mati-matian untuk mengambil poin di balapan utama.

Pecco Bagnaia harus mengambil poin di balapan ini jika ingin menipiskan jarak dengan Martin di klasemen MotoGP.

Marc Marquez dari Gresini Racing yang tampil brilian saat sprint race juga sangat dinantikan penampilannya di balapan utama.

Start dari posisi 13, Marquez berhasil naik podium usai menjadi yang tercepat kedua di sprint race.

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Menari di nanti siapa yang akan menjadi juara di MotoGP Prancis 2024, 12 Mei.

Balapan utama MotoGP Prancis 2024 bisa dilaksanakan secara langsung di Trans 7. Selain di Trans 7, balapan utama MotoGP Prancis 2024 bisa disaksikan lewat live streaming di Vidio.

Link Live Streaming MotoGP Prancis 2024, 12 Mei:

https://www.vidio.com/live/17139-spotv?schedule_id=3431155

Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2024, 11 Mei:

1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24)

2. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)

3. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24)

Jadwal MotoGP Prancis 2024

Sabtu, 11 Mei 2024

  • 15:10-15:40 WIB MotoGP Free Practice Nr. 2
  • 15:50-16:05 WIB MotoGP Qualifying Nr. 1
  • 16:15-16:30 WIB MotoGP Qualifying Nr. 2
  • 20:00 WIB WIB Sprint Race MotoGP Prancis - 13 Laps

Minggu, 12 Mei 2024

  • 14:40-14:50 WIB MotoGP Warm Up
  • 19:00 WIB Race MotoGP - 27 Laps

Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2024, Sabtu (11/5/2024):

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24)
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24)
3 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
4 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23)
5 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23)
6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
9 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24)
10 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24)
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)
12 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
13 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23)
15 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V)
16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
17 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V)
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
20 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V)
22 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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