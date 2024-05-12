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Hasil MotoGP Prancis 2024, 12 Mei: Bagnaia Langsung Memimpin (Lap Kelima)

Hasil Motogp Prancis 2024, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia langsung melesat ke posisi satu usai start dimulai di sirkuit Le Mans, Minggu (12/5/2024).
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 12 Mei 2024 | 19:09
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Pembalap Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia memimpin balapan di MotoGP Prancis 2024, Minggu (12/5/2024). Hasil MotoGP Prancis 2024, 12 Mei: Bagnaia Langsung Memimpin (Lap Kelima)./Reuters
Pembalap Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia memimpin balapan di MotoGP Prancis 2024, Minggu (12/5/2024). Hasil MotoGP Prancis 2024, 12 Mei: Bagnaia Langsung Memimpin (Lap Kelima)./Reuters

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Motogp Prancis 2024, pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia langsung melesat menempati posisi satu usai start dimulai di sirkuit Le Mans, Minggu (12/5/2024).

Pecco Bagnaia yang mengalami masalah mesin di sprint race, Sabtu (11/5) malam, langsung mengungguli Jorge Martin yang menempati pole position.

Jorge Martin hingga lap kelima masih mengejar Bagnaia yang adai di posisi satu.

Sementara itu Marc Marquez yang start dari posisi 13 langsung melesat naik lima tingkat ke peringkat delapan.

Marquez mengulangi start brilian yang dilakukan di sprint race kemarin.

Hingga lap kelima, Bagnaia masih memimpin lomba diikuti Martin dan Aleix Espargaro.

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Sementara itu, Pedro Acosta dan Marco Bezzechi sudh keluar dari balapan setelah terjatuh.

Hasil Sprint Race MotoGP Prancis 2024, 11 Mei:

1. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24)

2. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)

3. Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24)

Jadwal MotoGP Prancis 2024

Sabtu, 11 Mei 2024

  • 15:10-15:40 WIB MotoGP Free Practice Nr. 2
  • 15:50-16:05 WIB MotoGP Qualifying Nr. 1
  • 16:15-16:30 WIB MotoGP Qualifying Nr. 2
  • 20:00 WIB WIB Sprint Race MotoGP Prancis - 13 Laps

Minggu, 12 Mei 2024

  • 14:40-14:50 WIB MotoGP Warm Up
  • 19:00 WIB Race MotoGP - 27 Laps

Hasil Kualifikasi MotoGP Prancis 2024, Sabtu (11/5/2024):

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24)
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24)
3 Maverick Viñales SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
4 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23)
5 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23)
6 Aleix Espargaro SPA Aprilia Factory (RS-GP24)
7 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
9 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24)
10 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24)
11 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16)
12 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24)
13 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23)
15 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V)
16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1)
17 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23)
18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V)
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
20 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)
21 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V)
22 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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