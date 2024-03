Hasil All England 2024, Fajar/Rian Akui Serangan Permainan Justru Jadi Kemenangan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Final All England 2024, Fajar Alfian/Rian Ardianto berhasil mempertahankan gelar juara nomor ganda putra usai mengalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik di Utilita Arena, Minggu (17/3/2024).

Keduanya unggul dengan mengalahkan wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik melalui dua gim 21-16 dan 21-16.

Fajar Alfian mengaku sangat senang bisa meraih hasil back to back sebagai juara di All England. Ia pun ingin terus bermain konsisten untuk seterusnya.

"Sangat senang bisa back to back juara di All England. Ini juga gelar pertama kami setelah All England tahun lalu. Intinya kami ingin terus konsisten, berprestasi lagi, juara di setiap turnamen dan rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apalagi kami datang sebagai yang tidak diunggulkan," ujarnya dalam siaran pers, Minggu (17/3/2024).

Ia juga mengungkapkan bahwa kemenangannya bersama Rian diraih karena mempelajari permainan musuh yang cenderung menyerang.

"Kami mempelajari permainan Aaron/Soh di turnamen kali ini. Tadi kami merasa unggul di bola depan sementara mereka terus memaksa untuk menyerang. Itu yang kami redam," lanjutnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa gelar juara di All England 2024 dipersembahkan untuk coach Aryono.

"Semenjak coach Aryono naik sebagai pelatih utama, ini gelar pertama kami bersama dia. Jadi tadi sangat antusias merayakan bersamanya," kata Fajar.

Rian pun memberikan gelar juara tersebut untuk PBSI, keluarga, dan pendukung mereka.

"Gelar ini saya persembahkan untuk PBSI, keluarga dan semua pendukung Indonesia yang terus support baik saat kami menang ataupun kalah," ujar Rian.

