Bangga, Fajar/Rian Berhasil Back to Back di All England 2024

Ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menjaga gelar mereka dengan memperoleh hasil back to back atau pemenang beruntun di All England 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menjaga gelar mereka dengan memperoleh hasil back to back atau pemenang secara beruntun di turnamen tertua bulu tangkis All England.

Berlaga di Utilita Arena, Birmingham, Inggris, pada laga final All England Open 2024, Minggu (17/3/2024) dini hari. Pasangan berjuluk FajRi itu menang atas wakil Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik melalui dua gim 21-16 dan 21-16.

Fajar Alfian mengaku sangat senang bisa meraih hasil back to back sebagaijuara di All England. Mengingat hal gelar tersebut juga merupakan pertama kami pada tahun ini setelah All England pada 2023.

“Intinya kami ingin terus konsisten, berprestasi lagi, juara di setiap turnamen dan rasanya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata apalagi kami datang sebagai yang tidak diunggulkan,” ujarnya dikutip melalui rilis PBSI, Senin (18/3/2024).

Lebih lanjut, Fajar mengaku terus mempelajari permainan Aaron/Soh di turnamen kali ini. Sehingga, ketika mereka merasa unggul di bola depan dan lawan terus memaksa untuk terus menyerang. Maka, setiap upaya wakil dari ganda Malaysia itu dapat diredam.

Fajar melanjutkan bahwa gelar tersebut juga dipersembahkan untuk pelatih ganda putra Aryono. Penyebabnya, semenjak Aryono naik sebagai pelatih utama, gelar tersebut menjadi yang pertama bagi Fajar/Rian yang ditorehka bersama Aryono.

Senada, Muhammad Rian Ardianto pun mengaku menjadu sangat antusias merayakan bersama dengan pelatih utama baru mereka selepas ditinggal oleh Herry IP untuk melatih sektor ganda campuran.

“Gelar ini juga saya persembahkan untuk PBSI, keluarga dan semua pendukung Indonesia yang terus support baik saat kami menang ataupun kalah,” tandas Rian.

