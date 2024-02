Yakob Sayuri Sabet Penghargaan Assist Terbaik Piala Asia 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Winger Timnas Indonesia Yakob Sayuri terpilih memenangi penghargaan Assist Terbaik di Piala Asia 2023.

Yakob Sayuri menyabet penghargaan Assist Terbaik di gelaran Piala Asia 2023 yang diadakan oleh konfederasi sepak bola Asia (AFC).

Dalam akun media sosial resminya, AFC mengumumkan bahwa Yakob mencetak assist terbaik untuk gol Timnas Indonesia ke gawang Irak pada laga pertama Grup D Piala Asia 2023, pada 15 Januari lalu.

"The #AsianCup2023 Assist of the Tournament yang dipilih oleh fans," tulis AFC dalam unggahan di Instagram, Selasa (27/2/2024).

Assist itu tercipta ketika Yakob melakukan akselerasi ciamik dengan menyisir sisi kanan pertahanan Irak.

Sempat melewati pemain Irak dengan nutmeg, pemain PSM Makassar itu lalu melepaskan umpan silang menuju tiang jauh.

Bola operan Yakob langsung disambar oleh Marselino Ferdinan untuk mencetak gol pertama bagi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Sayangnya, assist Yakob untuk gol Marselino itu tak bisa menyelamatkan Timnas Indonesia dari kekalahan. Skuad Garuda mesti kalah 1-3 dari Irak pada akhir laga.

Timnas Indonesia kemudian menang 1-0 atas Vietnam dan kalah 1-3 dari Jepang. Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up terbaik.

Langkah anak asuh Shin Tae-yong terhenti di 16 besar, ketika tumbang 0-4 dari Australia.

Meski gagal melaju sampai perempat final, kiprah Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 menimbulkan decak kagum dari pecinta sepak bola Tanah Air.

Terlebih aksi memukau Yakob yang mampu melewati lawan dengan indah sebelum melepaskan umpan terukur yang berbuah gol.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel