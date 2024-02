Indonesia Juara AFC eAsian Cup 2023, Kalahkan Jepang di Final

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Tim Nasional Indonesia meraih gelar juara AFC eAsian Cup 2023 usai mengalahkan Jepang di babak final.

Timnas Indonesia menghadapi Jepang dalam grand final AFC eAsian Cup 2023 di Doha, Qatar, Selasa (6/2/2024) dini hari.

Tim esports Indonesia yang dimotori Rizky Faidan, Elga Cahya Putra, dan Akbar Paudie ini sukses menjadi juara dalam edisi pertama AFC eAsian Cup.

Indonesia dipastikan menjadi juara setelah mengalahkan Jepang dengan skor agregat 2-0 dalam format best of three.

Pada laga pertama, Indonesia dan Jepang bermain sengit. Hingga laga berakhir skor 1-1 menutup waktu normal.

Pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti. Indonesia yang tampil lebih tenang mampu memetik kemenangan 3-2.

Pada laga kedua, Indonesia sudah membaca strategi permainan Jepang. Hasilnya, Garuda bisa mengantisipasi dengan baik.

Pergantian pemain dilakukan, Elga tampil menggantikan Akbar yang bermain pada gim pertama.

Indonesia pun mengandaskan Jepang dengan skor 1-0 pada laga kedua. Hasil itu sekaligus mengunci gelar juara buat Merah Putih.

Indonesia sudah menunjukkan kualitasnya dengan lolos sebagai juara Grup D, tanpa tersentuh kekalahan.

Di babak semifinal, Indonesia mengalahkan Thailand dengan 2 kemenangan tanpa balas.

