Presiden Jokowi Berharap Timnas eFootball Indonesia Jadi Inspirasi

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi apresiasi kepada timnas eFootball Indonesia yang menjadi juara AFC eAsian Cup 2023 di Qatar.

Presiden Jokowi berharap kemenangan Tim Nasional eFootball Indonesia di turnamen AFC eAsian Cup Qatar 2023 menjadi inspirasi bagi atlet esports lain di Tanah Air.

"Semoga prestasi ini menjadi inspirasi dan pemicu semangat bagi para atlet esports lainnya di Indonesia untuk terus berprestasi di kancah internasional," kata Jokowi dalam unggahan di media sosial Instagram @jokowi, Rabu (7/2/2024).

Jokowi mengucapkan selamat kepada Timnas eFootball Indonesia yang menjadi juara AFC eAsian Cup 2023.

Menurutnya Timnas eFootball Indonesia telah mencetak sejarah dan mengharumkan nama Indonesia sebagai negara yang pertama kali menjadi juara dalam kompetisi tersebut.

"Selamat Rizky Faidan, Elga Cahaya Putra dan Akbar Paudie atas keberhasilannya menjuarai turnamen AFC eAsian Cup Qatar 2023," kata Kepala Negara.

Tim nasional eFootball Indonesia berhasil menjadi juara AFC eAsian Cup Qatar 2023 setelah mengalahkan Jepang pada babak final di Virtuocity Arena Doha, Qatar, Senin (5/2/2024).

Timnas eFootball Indonesia yang diperkuat Elga Cahya Putra, Rizky Faidan, dan Akbar Paudie menundukkan Jepang dengan skor akhir 2-0 dalam laga best of three.

Indonesia, yang menurunkan Elga dan Faidan, menekuk tim Negeri Matahari Terbit 3-2 pada babak penalti.

Merah Putih memastikan gelar juara dengan kemenangan 1-0 atas Jepang pada leg kedua.

