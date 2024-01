Hasil Final Indonesia Masters 2024, Leo/Daniel Juara Usai Tekuk Kim//Anders

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Final Indonesia Masters 2024, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin berhasil menjadi juara setelah mengalahkan ganda dari Denmark, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Bermain di Istora Senayan Jakarta, Minggu (28/1/2024), Leo/Daniel di Final Indonesia Masters 2024 menang lewat pertarungan tiga game dengan skor 21-11, 20-22, dan 21-11 dalam waktu 58 menit.

Bagi Leo/Daniel yang dijuluki The Babies, prestasi ini merupakan spesial karena berhasil mempertahankan gelar juara Indonesia Masters.

China sebelumnya meraih gelar di nomor ganda campuran, ganda putri, dan tunggal putri Indonesia Masters 2024.

Hasil Final Indonesia Masters 2024, China meraih gelar pertama lewat Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong yang mengalahkan pasangan Jepang Hiroki Midorikawa/Natsu Saito 21-15, 21-16.

Bagi Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, torehan emas di Indonesia Masters 2024 ini adalah gelar mereka kedelapan kalinya di Istora.

“Kami bahkan tidak tahu bahwa ini kedelapan kalinya kami juara di Istora. Tapi tentu saja kami senang, karena ini menjadi sejarah tersendiri buat kami,” kata Huang, saat melakukan konferensi pers usai pertandingan.

Lebih lanjut, pasangan ganda campuran peringkat satu dunia itu mengatakan gelar juara kali ini juga terasa spesial karena legenda bulu tangkis Indonesia, Lilyana Natsir, mengalungkan medali emas buat mereka.

“Dia (Natsir) adalah salah satu pemain favorit kami. Dia adalah senior yang selalu bisa kami lihat dan kami bisa terus belajar dari penampilan-penampilannya dulu,” ujar Huang.

Tak hanya itu, peraih medali perak Olimpiade 2020 Tokyo tersebut mengaku sangat menyukai atmosfer pertandingan di Istora. Menurut Zheng/Huang, para penonton di Istora memiliki rasa cinta yang sama untuk semua pemain yang berlaga di arena, terlepas dari kebangsaan atletnya.

“Kami suka sekali bermain di sini, pun dengan semua atlet lainnya karena penonton di sini mendukung semua negara, tidak cuma Indonesia. Semua pemain kebagian sorak-sorainya,” kata Huang.

“Walaupun kami bukan pemain Indonesia, kami suka sekali bermain di sini,” ujar Zheng menambahkan.

Saat ini, Zheng/Huang duduk di peringkat satu di daftar Race to Olympics. Keduanya sepakat bahwa medali emas Olimpiade Paris mendatang menjadi salah satu target, mengingat pasangan ini bisa dibilang sudah mengoleksi banyak gelar dari berbagai level tur BWF, kecuali medali emas Olimpiade.

“Kami akan mencoba yang terbaik untuk mempersiapkan diri buat Olimpiade. Medali akan menjadi tujuan kami, tapi penting buat kami untuk berproses dengan baik, tanpa berpikir soal hasil apa yang akan kami dapatkan nanti,” ujar Zheng.

Satu gelar yang dibungkus China dari nomor ganda putri yang mempertemukan sesama wakil Negeri Tirai Bambu di partai final.

Zhang Shu Xian/Zheng Yu yang diunggulkan di tempat ketiga harus mengakui juniornya, Liu Sheng Shu/Tan Ning lewat pertarungan tiga set 21-10, 19-21, 20-22 dalam waktu 1 jam 26 menit.

China meraih satu gelar lagi di nomor tunggal putri setelah Wang Zhi Yi mengalahkan pemain senior, Nozomi Okuhara dari Jepang.

Bermain di partai ketiga, Wang Zhi Yi menang dengan skor 21-14 dan 21-13 dalam waktu 49 menit.

Denmark meraih satu gelar dengan menyegel juara di nomor tunggal putra. Anders Antonsen menjadi juara setelah mengalahkan Brian Yang dari Kanada dengan skor 18-21, 21-13, 21-18 dalam waktu 1 jam 26 menit.

Sementara itu, Indonesia berhasil meloloskan satu wakil saja di babak final Indonesia Masters 2024 di nomor ganda putra.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan ditantang wakil Denmark sekaligus unggulan kedua, Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmusen di babak pamungkas turnamen BWF Super 500 ini.

Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan mempelajari gaya permainan ganda putra Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen di final Daihatsu Indonesia Masters 2024.

"Pasti kami akan mempelajari (gaya permainan lawan) malam ini dan besok pagi. Sebelum pertandingan kami akan persiapan lah dan akan fokus lagi," ujar Leo.

Hasil Final Indonesia Masters 2024, Minggu 28 Januari 2024:

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito 21-15, 21-16

Zhang Shu Xian/Zheng Yu vs Liu Sheng Shu/Tan Ning 21-10, 19-21, 20-22

Wang Zhi Yi vs Nozomi Okuhara 21-14, 21-13



Anders Antonsen vs Brian Yang 18-21, 21-13, 21-18



Leo Rolly Carnandp/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 21-11, 20-22, dan 21-11

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News