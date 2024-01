Leo/Daniel Pertahankan Gelar di Indonesia Masters, Presiden Jokowi Ucapkan Selamat

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang merebut gelar juara di Indonesia Masters 2024, Minggu (28/1/2024).

"Ganda putra bulu tangkis Indonesia kembali berjaya lewat prestasi yang ditorehkan oleh pasangan Leo/Daniel dalam turnamen Indonesia Masters 2024 di Istora Senayan, Jakarta," tulis Presiden dalam unggahan di akun Instagram @jokowi yang dipantau di Jakarta, Senin.

Leo/Daniel menjadi juara setelah mengatasi perlawanan sengit ganda putra Denmark Kim Astrup/Anders Rasmussen di final Indonesia Masters 2024.

Pada pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (28/1), Leo/Daniel menang dalam drama rubber game 21-12, 20-22, 21-11.

"Selamat untuk Leo dan Daniel atas keberhasilannya yang sangat gemilang di Tanah Air," ujar Jokowi.

Kemenangan tersebut membuat Leo/Daniel mempertahankan gelar ganda putra di Indonesia Masters.

Hasil Final Indonesia Masters 2024, Minggu 28 Januari 2024:

Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong vs Hiroki Midorikawa/Natsu Saito 21-15, 21-16

Zhang Shu Xian/Zheng Yu vs Liu Sheng Shu/Tan Ning 21-10, 19-21, 20-22

Wang Zhi Yi vs Nozomi Okuhara 21-14, 21-13



Anders Antonsen vs Brian Yang 18-21, 21-13, 21-18



Leo Rolly Carnandp/Daniel Marthin vs Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen 21-11, 20-22, dan 21-11

