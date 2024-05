Jadwal Singapore Open 2024 Hari Ini: Ada The Daddies vs Bagas/Fikri

Berikut jadwal Singapore Open 2024 hari ini, ada bentrok The Daddies vs Bagas/Fikri.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Singapore Open 2024 hari ini akan memainkan babak 32 besar yang diikuti oleh 4 wakil Indonesia.

Turnamen BWF Super 750 bertajuk Singapore Open 2024 akan digelar di Singapore Indoor Stadium dalam babak 32 besar, Selasa (28/5/2024).

Pada hari pertama Singapore Open 2024, ada 4 wakil Indonesia yang akan bertanding dari 2 nomor berbeda.

Dari tunggal putri Gregoria Mariska Tunjung akan berhadapan dengan wakil Amerika Serikat, Zhang Beiwen.

Gregoria unggul 5-2 dalam rekor pertemuan kontra Zhang Beiwen. Bentrok terakhir kedua pemain terjadi di All England 2024.

Kala itu Gregoria memungkasi perlawanan Zhang dalam laga dramatis, 21-19, 24-22.

Sementara itu 3 wakil lainnya dari nomor ganda putra akan turun bertanding hari ini. Salah satunya adalah duel Merah Putih.

The Daddies alias Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan akan menghadapi Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.

Ahsan/Hendra mencatat keunggulan 2-1 dalam head to head kontra Bagas/Fikri. Pasangan beralias BaKri itu menang pada final All England 2022, sementara kemenangan The Daddies terjadi pada Thailand Open 2022 dan Singapore Open 2022.

Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin akan menyongsong laga berat kontra unggulan ketiga, Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae, asal Korea Selatan.

Kedua pasangan baru sekali bertemu yakni di Indonesia Open 2023. Sayangnya, Leo/Daniel mesti menyerah 14-21 dan 10-21 dari Kang/Seo.

Jadwal Singapore Open 2024 hari ini akan berlangsung mulai pukul 09.00 WIB.

Berikut jadwal Singapore Open 2024 hari ini:

Jadwal Singapore Open 2024

Court 2

Match 4: Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Kang Min-hyuk/Seo Seung-jae (Korea Selatan)

Match 5: Gregoria Mariska Tunjung vs Zhang Beiwen (Amerika Serikat)

Match 12: Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

