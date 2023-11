Hasil Ekuador vs Brasil U17: Gol Estevao Bawa Tim Samba Unggul dari Ekuador

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Brasil U17 unggul 2-1 dari Ekuador hingga menit 75 dalam babak 16 besar Piala Dunia U-17 yang digelar di Stadion Manahan, Senin (20/11/2023) sore.



Brasil yang lolos ke babak 16 besar dengan menyandang status juara Grup C langsung menekan pertahanan Ekuador di awal laga.



Setelah terus diserang, gawang Ekuador yang dijaga Cristhian Loor akhirnya jebol juga. Striker Estevao yang sudah diincar sejumlah klub besar di Eropa seperti Real Madrid, Paris Saint Germain, dan Arsenal menunjukkan kualitasnya.



Berawal dari umpan Kaua Elias, Estevao yang berhasil melewati satu pemain Ekuador mengeksekusi peluang tersebut menjadi gol lewat sepakan keras kaki kiri ke sudut gawang untuk membawa Brasil unggul di menit 15.



Ekuador nyaris menyamakan kedudukan pada menit 21. Tapi tendangan Ruiz yang sudah melewati kiper bisa dihalau dengan heroik oleh pemain belakang Brasil Vitor Reis.



Ekuador kembali mengancam gawang Brasil, tapi tendangan gunting Michael Bermudez usai menerima sepak pojok pada menit 21 tidak tepat sasaran.



Pada menit 27, giliran Brasil yang mengancam gawang Ekuador. Sayang, sundulan Reis usai menerima umpan tendangan sudut melambung tipis dari gawang Ekuador.



Kiper Ekuador, Cristhian Loor, bekerja keras di pertandingan ini. Beberapa kali Loor berhasil menepis tendangan pemain Brasil termasuk Rayan pada menit 33 usai bekerja sama dengan Estevao.



Hingga menit 35, Brasil sudah mencatat tujuh tendangan ke gawang, lima di antaranya tepat sasaran ke gawang Ekuador.



Gawang Ekuador terus ditekan oleh para pemain Brasil yang memang mempunyai skil di atas rata-rata. Pada menit 42, Pedro Lima yang melakukan tusukan dari sayap kanan nyaris menjebol gawang Ekuador, lagi-lagi Loor tampil heroik.

Ekuador yang berbalik menyerang di akhir pertandingan bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1.

Striker Ekuador, Michael Bermudez berhasil menjebol gawang Brasil pada menit 48 lewat sontekannya di dalam kotak penalti sekaligus mencetak gol ketiganya di Piala Dunia U-17.



Hingga babak pertama berakhir, Brasil dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Ekuador di babak pertama 16 besar Piala Dunia U17 2023.

Masuk babak kedua, Brasil tetap menekan pertahanan Ekuador yang memanfaatkan serangan balik seperti di paruh pertama.

Estevao terus menebar ancaman ke lini pertahanan Ekuador. Kali ini di menit 53, tendangan Estevao yang kini beroperasi di sayap kanan membentur mistar gawang Loor.

Ekuador nyaris menjebol gawang Brasil pada menit 62 lewat tendangan bebas Keny Arroyo dari jarak 40 meter. Sayang tendangan pemain tujuh itu membentur mistar gawang Brasil.

Ekuador memang jarang menyerang, tetapi sekalinya menyerang langsung membahayakan pertahanan Brasil. Seperti pada menit 65, sayang sepakan Elkin Ruiz melambung tipis.

Estevao yang menjadi bintang di pertandingan ini mencetak gol keduanya atau brace pada menit 70 lewat tendangan bebas yang membentur pagar hidup Ekuador.

Hingga menit 75, Brasil unggul 2-1 atas Ekuador di babak kedua 16 besar Piala Dunia U17.



Susunan pemain Ekuador vs Brasil:



Ekuador: Cristhian Loor, Jair Collahuazo, Jesús Polo, Elkin Ruiz, Juan Sebastián Rodríguez, Ivis Davis, Rooney Troya, Keny Arroyo, Michael Bermúdez, Santiago Sánchez, Yorkaeff Caicedo



Brasil: Phillipe Gabriel, João Henrique, Da Mata, Vitor Reis, Pedro Lima, Dudu, Sidney, Guilherme Batista, Rayan, Kaua Elias, Estevao



Jadwal pertandingan Babak 16 Besar Piala Dunia U17 hari ini, Senin 20 November 2023:

15:30



Ekuador U17 vs Brasil U17



19:00



Spanyol U17 vs Jepang U17



Fokus Pemain:



Brasil:



Kaua Elias: Timnas Brasil U-17 dihuni talenta-talenta muda berbakat yang sudah menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Salah satu pemain yang menjadi sorotan di turnamen ini adalah Kaua Ellias yang berposisi sebagai striker.



Bermain di Fluminense, Ellias bahkan sudah menandatangani kontrak sebagai pemain profesional meski umurnya masih belia. Fluminense paham betul bakat Ellias tidak boleh disia-siakan.



Ellias yang bertinggi 181 cm sudah mencetak lima gol dari tujuh pertandingan bersama Timnas Brasil U-17. Ellias mempunyai kekuatan di kaki kanan-kiri dan sundulan yang mematikan.



Daftar Pemain Timnas Ekuador di Piala Dunia U-17 2023:



Kiper: Ariel Bao, Cristhian Loor, Josué Méndez.



Belakang: Yorkaeff Caicedo, Jair Collahuazo, Ivis Davis, Snaider Demera, Jesús Polo, Elkin Ruiz.



Gelandang: Keny Arroyo, Geremy de Jesús, Anibal Gómez, Jairo Reyes, Juan Sebastián Rodríguez, Rooney Troya, Erick Zambrano.



Penyerang: Santiago Sánchez, Isaac Sánchez, Yandri Vásquez, Michael Bermúdez, Allen Obando.



Daftar Pemain Brasil U-17 di Piala Dunia U-17:



1. Correa (Corinthians)

2. Pedro Cobra (Atletico-MG)

3. Gabriel (Vasco Da Gama)

4. Pedro Lima (Sport)

5. Victor Gabriel (Atletico-MG)

6. Esquerdinha (Fluminense)

7. Souza (Santos)

8. Da Mata (Gremio)

9. Joao Souza (Flamengo)

10. Vitor Reis (Palmeiras)

11. Camilo (Gremio)

12. Dudu (Athletico-PR)

13. Figueiredo (Palmeiras)

14. Lorran (Flamengo)

15. Luis Gustavo (Corinthians)

16. Estevao (Palmeiras)

17. Kaua Elias (Fluminense)

18. Luighi (Palmeiras)

19. Pedrinho (Corinthians)

20. Rayab (Vasco Da Gama)

21. Riquelme (Palmeiras).

