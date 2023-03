Prediksi Skor Persis vs Arema:, Klasemen, Preview, Head to Head

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Persis Solo Leonardo Medina meminta timnya mewaspadai motivasi Arema FC ketika kedua tim bertemu pada pekan ke-30 Liga 1 Indonesia di Stadio Maguwoharjo, Sleman, Rabu (15/3/2023).

Medina memprediksi Arema FC dalam motivasi untuk mendapatkan hasil yang positif setelah pada pertandingan terakhir gagal menorehkan kemenangan.

Arema FC pada tiga pertandingan terakhirnya harus bermain imbang kontra Dewa United dan takluk dari Persik Kediri serta Persib Bandung.

"Mereka pasti ingin dapat hasil lebih baik di laga berikutnya. Tim yang punya catatan buruk pasti ingin dapat hasil baik untuk laga berikutnya. Kita fokus untuk laga lawan Arema FC," ujar Medina.

Soal kondisi Persis Solo jelang laga kontra Arema FC, Medina mengatakan anak-anak asuhnya tengah dalam kepercayaan diri yang bagus.

Medina mengatakan kondisi ini hadir tidak terlepas dari kemenangan dramatis yang didapatkan oleh Persis Solo ketika mengalahkan Rans Nusantara 3-2, meski sempat tertinggal dua gol.

"Kepercayaan diri tim dalam kondisi bagus. Bermodal kemenangan dramatis, ini jadi motivasi kami. Tapi kami tetap melangkah step by step. Jadi laga per laga pasti berbeda. Oleh karenanya kita persiapkan diri dengan hal berbeda juga," ungkap Medina.

Pelatih asal Meksiko itu menambahkan, jelang pertandingan nanti Persis Solo akan memiliki keuntungan karena kehadiran suporter di Stadion.

"Kehadiran suporter, kami sangat senang dengan kehadiran mereka. Kami juga rindu suporter. Yang pasti, hormati lawan dan semua peraturan yang ada," terang Medina.

"Kami ingin tunjukkan pada banyak orang kita ingin jadi contoh. Hadirkan atmosfer kekeluargaan dan kami ingin persembahkan kemenangan," katanya.

Sementara di kubu Arema FC, pelatih Joko Susilo berambisi memutus tren negatif yang tak pernah menang dalam tiga laga terakhir saat menghadapi Persis Solo.

Meski lawan tengah dalam tren positif, dia mengaku tak gentar menghadapi Persis yang banyak dihuni pemain-pemain bintang berpengalaman.

Dia justru bertekad menjadikan laga ini sebagai titik balik bagi tim berjuluk Singo Edan untuk mengakhiri puasa kemenangan mereka.

“Kami sadar akan tren positif dari Persis, tapi kami juga harus mempunyai tren itu (kemenangan) dan dimulai besok (hari ini),” ujarnya.

Keyakinan Joko Susilo didukung dengan evaluasi tim yang telah dilakukan. Berbagai kelemahan Arema FC dalam tiga laga terakhir telah mendapat pembenahan dari tim pelatih.

Dia optimistis dapat memberi dampak positif pada permainan Arema FC.

“Kami tahu catatan pertandingan kami kurang baik dalam tiga atau empat laga terakhir,” ungkap Pelatih yang akrab disapa Gethuk itu.

“Kami evaluasi dan coba perbaiki semuanya. Kami punya keyakinan bisa lebih baik daripada laga-laga sebelumnya,” sambungnya.

Hasil pertemuan kedua tim pada putaran pertama lalu bisa menjadi modal positif bagi Arema FC untuk menambah kepercayaan diri mereka melawan Persis.

Pada putaran pertama lalu, Arema FC berhasil mengalahkan Persis dengan skor 2-1 melalui brace Dedik Setiawan.

Tetapi Joko Susilo tak mau terlena dengan catatan pertemuan kedua tim pada putaran pertama lalu karena menurutnya kondisi tim saat ini jauh berbeda.

“Semua berbeda karena pelatih juga beda. Saya pikir kita juga akan menghadapi Persis Solo yang baru,” pungkasnya.

Head to Head Persis vs Arema:

11 December 2022

Jatidiri



AREMA FC VS PERSIS SOLO 2:1



21 October 2007

Manahan



PERSIS SOLO VS AREMA FC 0:1



05 April 2007

Gajayana Malang



AREMA FC VS PERSIS SOLO 3:0



Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 30 19 9 2 54 22 +32 66 2 Persib 28 16 5 7 46 37 +9 53 3 Persija 28 15 6 7 37 26 +11 51 4 Borneo 29 14 8 7 54 32 +22 50 5 Madura United 30 14 6 10 36 31 +5 48 6 Bali United 29 14 5 10 59 42 +17 47 7 Bhayangkara 29 13 5 11 42 37 +5 44 8 Persebaya Surabaya 27 11 6 10 40 37 +3 39 9 Persita 28 10 8 10 35 40 -5 38 10 Persis Solo 29 9 9 11 41 38 +3 36 11 PSIS Semarang 28 10 5 13 32 42 -10 35 12 Persikabo 1973 29 9 8 12 33 38 -5 35 13 Arema 26 10 3 13 25 30 -5 33 14 Dewa United 30 8 9 13 32 44 -12 33 15 Persik Kediri 29 8 8 13 33 40 -7 32 16 Barito Putera 29 8 7 14 36 48 -12 31 17 PSS Sleman 30 8 4 18 28 46 -18 28 18 RANS Nusantara 30 3 9 18 36 69 -33 18

Prediksi Skor Persis vs Arema:

Skor Persis vs Arema: 1-0

Skor Persis vs Arema: 1-1

Skor Persis vs Arema: 2-1

