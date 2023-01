Prediksi Skor Persebaya vs Bhayangkara FC, Head to Head, Klasemen, Preview

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persebaya Surabaya akan menggelar laga kandang perdana melawan Bhayangkara FC di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik, Senin (23/1) sore.

Laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2022/2023 itu akan menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk menuntaskan dendam mereka yang takluk pada putaran pertama lalu.

Meski lawan dalam kondisi limbung usai menelan kekalahan dramatis dari Persik Kediri pekan lalu, namun Aji Santoso tak mau menganggap enteng kekuatan lawan.

Dia menilai Bhayangkara FC adalah tim yang cukup tangguh terutama soal memanfaatkan situasi set pieces.

Hal inilah yang menjadi kewaspadaan tersendiri karena dalam beberapa pertemuan terakhir Persebaya selalu kesulitan meraih kemenangan saat bersua Bhayangkara FC.

Mereka juga kerap kali kebobolan dari situasi set pieces.

“Bhayangkara FC memiliki pemain yang akurasinya sangat bagus dalam freekick. Untuk itu saya berpesan pada pemain bagaimana caranya untuk mengantisipasi itu (set pieces) di dalam latihan dan meeting,” kata pelatih Persela Lamongan itu.

Dia pun mewanti-wanti pemain untuk meminimalisir melakukan pelanggaran di sekitar area kotak penalti sendiri.

“Saya tekankan untuk menghindari supaya kita tidak melakukan pelanggaran tidak penting di daerah pertahanan,” imbuhnya.

Aji Santoso juga menegaskan tak mau terpaku pada catatan historis pertemuan kedua tim dalam beberapa waktu terakhir.

Menurutnya setiap pertandingan situasi dan tekanannya berbeda-beda sehingga dia optimistis apabila Leo Lelis dkk bermain maksimal dapat mengamankan tiga poin dari Bhayangkara FC.

“Saya adalah pelatih yang tidak pernah percaya dengan historis. Kalau pemain bisa tampil fight dan bagus saya pikir kesempatan kita untuk bisa memenangkan pertandingan,” pungkas Aji Santoso.

Sementara itu di kubu Bhayangkara FC, Pelatih FC Widodo Cahyono Putro bertekad menebus kegagalan meraih poin penuh pekan lalu.

Widodo meminta pemain untuk menjaga konsentrasi penuh dalam mengantisipasi pergerakan pemain Persebaya dan meminta Sani Rizki dkk untuk tidak terpaku pada satu atau dua pemain lawan.

Sebab dia menilai Persebaya di bawah arahan Aji Santoso merupakan tim yang cukup komplet secara permainan.

Secara terus terang, Widodo menyebut Marselino Ferdinan, Paulo Victor, Ze Valente, hingga Sho Yamamoto adalah pemain-pemain yang patut mendapat perhatian ekstra waspada dari penggawa The Gurdians.

“Ini yang perlu kita waspadai, pemain-pemain Persebaya yang bisa masuk ke sepertiga pertahanan kita, harus diwaspadai,” papar Widodo.

“Karena sepak bola tidak hanya terpaku pada satu tempat tapi bisa dari sisi kiri, sisi kanan, dan juga depan.”

“Saya juga melihat mereka sangat dinamis saat melawan Persita (Tangerang) tidak dari satu sisi saja tapi dari beberapa lini,” lanjut eks juru taktik Bali United FC dan Persita Tangerang itu.

Widodo Cahyono Putro pun juga menginstruksikan barisan lini serang untuk bermain lebih efektif dalam memaksimalkan peluang menjadi gol.

“Harus kita maksimalkan setiap peluang dikonversi menjadi gol. Itu yang terus kita evaluasi dari pertandingan sebelumnya,” tandasnya.

Head to head Persebaya vs Bhayangkara FC

07 August 2022

Wibawa Mukti



BHAYANGKARA FC vs PERSEBAYA SURABAYA 1-0



13 June 2022

Gelora Bandung Lautan Api



BHAYANGKARA FC VS PERSEBAYA SURABAYA 1-1



18 January 2022

I Gusti Ngurah Rai



BHAYANGKARA FC VS PERSEBAYA SURABAYA 2-1



24 September 2021

Si Jalak Harupat



PERSEBAYA SURABAYA VS BHAYANGKARA FC 0-1



08 December 2019

Gelora Bung Tomo



PERSEBAYA SURABAYA VS BHAYANGKARA FC 4-0

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 19 10 8 1 33 12 +21 38 2 Madura United 19 11 3 5 26 16 +10 36 3 Persib 18 11 3 4 31 26 +5 36 4 Persija 19 10 5 4 23 15 +8 35 5 Bali United 19 11 1 7 40 26 +14 34 6 Borneo 18 9 6 3 34 19 +15 33 7 Arema 18 8 2 8 20 20 +0 26 8 PSIS Semarang 19 8 2 9 21 23 -2 26 9 Persebaya Surabaya 18 7 4 7 24 21 +3 25 10 Persita 19 8 1 10 27 34 -7 25 11 Persikabo 1973 18 6 5 7 23 24 -1 23 12 Persis Solo 19 6 5 8 24 21 +3 23 13 Dewa United 20 5 6 9 21 32 -11 21 14 Bhayangkara 18 5 4 9 18 25 -7 19 15 PSS Sleman 19 5 4 10 15 24 -9 19 16 RANS Nusantara 19 3 7 9 22 38 -16 16 17 Barito Putera 19 3 7 9 21 32 -11 16 18 Persik Kediri 18 2 7 9 13 28 -15 13

Prediksi Skor

