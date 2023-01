Prediksi Skor Persis Solo vs Persikabo: Preview, Klasemen, Head to Head

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persis Solo ingin mendapatkan hasil positif saat bertemu Persikabo 1973, Senin (23/1) malam nanti di Stadion Maguwoharjo dalam laga pekan ke-20 BRI Liga 1 2022/2023.

Bek Persis Gavin Kwan Adsit dalam motivasi tinggi. Catatan hasil tak bagus sang lawan ditegaskannya tak boleh membuat Persis terlena dan tetap wajib fokus penuh.

“Meski waktu persiapan terbilang pendek usai menjalani laga sebelumnya, tapi kita tetap bisa mempersiapkan diri dengan baik dan sudah menjalani recovery dengan baik. Persiapan seperti disebutkan coach adalah pada transisi untuk antisipasi serangan Persikabo 1973,” kata Gavin Kwan Adsit.

Mantan pemain PS Barito Putera dan Bali United FC ini menyebutkan tim juga fokus penuh pada permainan sendiri untuk menatap laga nanti.

“Kita dalam kondisi yang enjoy dan fokus penuh untuk pertandingan penting nanti. Kita ingin kerja sama yang lebih baik lagi sehingga bisa kembali mendapatkan hasil positif di laga lawan Persikabo 1973,” tegas pemilik nomor punggung 11 di skuat berjuluk Laskar Sambernyawa itu.

Gavin sadar benar meski lawan sedang dalam grafik yang kurang bagus, namun laga nanti tetap menjadi laga yang sulit. “Kita akan kerja keras dan semua pemain fokus dan siap untuk laga lawan Persikabo 1973,” ucap dia lagi.

Untuk pertandingan nanti, dia juga mengaku makin termotivasi dengan dukungan suporter Persis meski tak hadir secara langsung di dalam stadion.

“Kami selalu merasakan dukungan suporter yang luar biasa meski tidak hadir langsung. Yang pasti harap bersabar dulu karena belum bisa hadir di stadion untuk sementara waktu,” tandasnya.

Sementara itu di kubu Persikabo 1973, Laskar Padjajaran memiliki motivasi tinggi untuk segera bangkit dan menyudahi puasa kemenangan yang sudah dijalani cukup Panjang.

Bagi Persikabo 1973, kemenangan saat ini memang menjadi hasil yang sangat sulit didapat. Dari data statistik yang ada, tim dengan warna kebesaran hijau terakhir merasakan kemenangan pada 30 September 2022 silam saat menang 2-1 atas tuan rumah Bali United FC.

Setelah itu, total ada tujuh laga yang sudah dijalani dengan tanpa memetik satu kemenangan pun. Tegar Infantrie dkk hanya mampu mencatat empat kali imbang dan tiga kali kalah.

Di laga terakhirnya, Persikabo 1973 juga harus menelan kekalahan 0-2 dari Dewa United FC. Ini berbanding terbalik dengan Persis Solo yang sedang onfire usai menaklukkan Persija Jakarta dengan skor 1-0.

Asisten pelatih Persikabo 1973, Ricky Riskandi mengatakan timnya akan berjuang keras untuk mendapatkan poin di laga lawan Laskar Sambernyawa nanti. “Ini adalah pertandingan yang sangat penting. Dan kami punya komitmen setelah hasil yang tidak memuaskan dan ini akan jadi motivasi tersendiri di laga lawan Persis,” kata Ricky Riskandi.

Dia bersyukur tim sudah menjalani persiapan jelang laga lawan Persis dengan baik. “Tim dalam kondisi yang antusias jelang laga lawan Persis. Kita respek dengan Persis yang saat ini dalam progres yang baik. Mereka pasti dalam kepercayaan diri yang tinggi usai menang lawan Persija,” tambah Ricky.

Dan untuk laga nanti, Persikabo 1973 dikatakan Ricky datang dengan kekuatan penuh. “Semoga kita mendapat poin di laga tandang ini,” tandasnya. Pada klasemen sementara Persikabo 1973 ada di peringkat ke-11 dengan nilai 23, sedangkan Persis satu strip dibawah dengan poin yang sama.

Head to Head Persis vs Persikabo:

07 August 2022

Pakansari



PERSIKABO 1973 vs PERSIS SOLO 2-0



30 April 2011

KM 16 Sorong



PERSIKABO 1973 vs PERSIS SOLO 3-0



23 November 2010

Manahan



PERSIS SOLO vs PERSIKABO 1973 1-1

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 19 10 8 1 33 12 +21 38 2 Madura United 19 11 3 5 26 16 +10 36 3 Persib 18 11 3 4 31 26 +5 36 4 Persija 19 10 5 4 23 15 +8 35 5 Bali United 19 11 1 7 40 26 +14 34 6 Borneo 18 9 6 3 34 19 +15 33 7 Arema 18 8 2 8 20 20 +0 26 8 PSIS Semarang 19 8 2 9 21 23 -2 26 9 Persebaya Surabaya 18 7 4 7 24 21 +3 25 10 Persita 19 8 1 10 27 34 -7 25 11 Persikabo 1973 18 6 5 7 23 24 -1 23 12 Persis Solo 19 6 5 8 24 21 +3 23 13 Dewa United 20 5 6 9 21 32 -11 21 14 Bhayangkara 18 5 4 9 18 25 -7 19 15 PSS Sleman 19 5 4 10 15 24 -9 19 16 RANS Nusantara 19 3 7 9 22 38 -16 16 17 Barito Putera 19 3 7 9 21 32 -11 16 18 Persik Kediri 18 2 7 9 13 28 -15 13

Prediksi Skor Persis Solo vs Persikabo:

Skor Persis Solo vs Persikabo: 2-1

Skor Persis Solo vs Persikabo: 1-1

Skor Persis Solo vs Persikabo: 1-0

