Ronaldo Resmi Gabung Al Nassr Arab Saudi, Gaji Tertinggi Sedunia

Bisnis.com, JAKARTA - Cristiano Ronaldo resmi bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nassr. Ronaldo pun menjadi pemain sepak bola dengan gaji tertinggi sedunia.

Setelah Ronaldo diputus kontra oleh Manchester United, perwakilan pemain berusia 37 tahun itu bekerja keras mencari klub baru, mengutip Tempo.co. Awalnya tawaran dari Al Nassr tak terlalu dihiraukan, dengan rencana pilihannya untuk tetap di Eropa.

Rencananya Ronaldo akan menjalani pemeriksaan medis dalam waktu sepekan sebelum menandatangani kontrak atas kepindahannya ke Timur Tengah.

90min juga melaporkan bahwa kesepakatan itu bernilai sekitar 250 juta euro (sekitar Rp 4,1 triliun), yang akan menjadikannya pemain dengan penghasilan tertinggi di dunia.

Menurut kabar, Ronaldo memang memiliki minat dari Eropa tetapi tidak ada proposal yang memenuhi tuntutannya. Dia kini menyetujui kontrak dengan Al Nassr.

Menurut 90Min, kontrak itu berjalan hingga 2025. Tetapi pejabat klub berharap Ronaldo akan bertahan lebih dari itu, mungkin dalam peran duta besar jika dia memilih untuk gantung sepatu, dengan gagasan bertahan hingga 2030.

"Sejarah tercipta. Ini adalah perekrutan yang tidak hanya akan menginspirasi klub kami untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar tetapi juga menginspirasi liga kami, bangsa kami dan generasi masa depan, anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Selamat datang Cristiano ke rumah barumu Al Nassr," tulis pernyataan klub di Twitter.

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC