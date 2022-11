Jadwal Liga Spanyol Pekan 14: Osasuna vs Barcelona, Real Madrid vs Cadiz

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-14 yang antara lain memainkan laga Osasuna vs Barcelona dan Real Madrid vs Cadiz.

Pekan ke-14 Liga Spanyol 2022-2023 akan mulai digelar pada Rabu (9/11/2022) hingga Jumat (11/11/2022) dini hari WIB.

Elche vs Girona menjadi laga pembuka pekan ke-14 Liga Spanyol 2022-2023 pada Rabu dini hari WIB.

Selanjutnya, ada dua partai berturutan yakni Athletic Bilbao vs Real Valladolid dan Osasuna vs Barcelona.

Bilbao sempat menghuni lima besar sebelum akhirnya terlempar ke posisi tujuh klasemen setelah kalah 1-2 dari Girona pekan lalu. Jika kembali gagal meraih kemenangan saat jumpa Valladolid, Bilbao punya kans untuk merosot makin jauh.

Di sisi lain, Osasuna menjadi lawan tangguh yang harus dihadapi Barcelona. Osasuna kini menempati posisi kelima dengan total poin 23 dari 13 laga.

Barcelona yang merebut puncak klasemen dari Real Madrid, punya kesempatan untuk memperkokoh posisinya dengan kemenangan atas Osasuna.

Pada Kamis dini hari WIB ada empat laga yang dimainkan yakni Almeria vs Getafe, Sevilla vs Real Sociedad, Espanyol vs Villarreal, dan Real Mallorca vs Atletico Madrid.

Partai yang disebut terakhir cukup penting, mengingat Atletico menjadi tim peringkat ketiga dan berjarak cukup jauh dari Real Madrid.

Atletico perlu tambahan tiga angka untuk memangkas margin yang kini terbentang delapan poin dari rival sekotanya itu.

Adapun Real Madrid baru akan memainkan pertandingan pada laga pamungkas pekan ini. Los Blancos bakal menjamu Cadiz di Stadion Santiago Bernabeu.

Setelah menderita kekalahan pertama pekan lalu ketika tumbang 2-3 dari Rayo Vallecano, Real Madrid tentu tak mau posisinya makin tertinggal dari Barcelona di tabel klasemen.

Berikut jadwal pekan ke-13 Liga Spanyol: