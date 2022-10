Prediksi Skor Liverpool vs Leeds, Jadwal, Klasemen, Preview, Hasil

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool akan menghadapi Leeds United dalam laga lanjutan pekan ke-14 Liga Inggris pada Minggu (30/10/2022) dini hari, di Stadion Anfield.

Tidak seperti di Liga Champions, penampilan Liverpool di Liga Inggris terbilang masih belum stabil alias naik turun. Mohamed Salah dan kawan-kawan hanya meraih empat kemenangan dari sebelas pertandingan yang sudah dimainkan.

Liverpool pun masih tercecer di posisi kedelapan klasemen sementara dengan koleksi 16 poin. Meski begitu, The Reds punya catatan superior kala berhadapan dengan Leeds United.

Liverpool tidak pernah kalah dalam lima bentrokan terakhir kontra The Whites, empat kemenangan dan sekali imbang. Terbaru, Liverpool sukses mengalahkan Leeds United enam gol tanpa balas di Anfield pada Februari lalu.

Di sisi lain, Leeds United berangkat ke Anfield dengan modal yang tidak meyakinkan. Bagaimana tidak, tim besutan Jesse Marsch itu mengalami empat kekalahan dalam empat laga terakhirnya di Liga Inggris. Posisi mereka di papan klasemen sementara pun jauh dari kata aman, Leeds berada di tangga ke-18 setelah hanya meraih 9 poin dari 11 pertandingan.

Liverpool bakal tampil tanpa Diogo Jota, Arthur Melo, dan Luis Diaz yang mengalami cedera serius. Begitu pula dengan Naby Keita dan Joel Matip yang bakal absen di laga ini karena masalah yang sama. Jordan Henderson yang mengalami cedera di laga kontra Ajax Amsterdam diragukan tampil lawan Leeds.

"Naby masih dalam pemulihan. Ia nampaknya masih akan menjalani pemulihan hingga Desember. Saya pikir itu yang terbaik baginya," kata Klopp mengutip dari situs Liverpool.

Sementara itu di Leeds United, Adam Forshaw dan Stuart Dallas dipastikan absen lawan Liverpool karena cedera. Sedangkan Archie Gray dan Tyler Adams dalam kondisi diragukan tampil.

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Leeds United:

Liverpool

Alisson. Alexander-Arnold, Gomez, Virgil Van Dijk, Robertson. Thiago, Fabinho, Fabio Carvalho, Robert Firmino, Salah. Darwin Nunez.

Leeds United

Illan Meslier. Pascal Struijk, Cooper, Kochi, Luke Ayling. Roca, Greenwood, Aaronson, Sinisterra, Harrison. Rodrigo

Jadwal Liga Inggris

(Pekan ke-14, live Vidio)

Sabtu, 29 Oktober 2022

18:30 Leicester City vs Manchester City

21:00 Bournemouth vs Tottenham Hotspur

21:00 Brentford vs Wolves

21:00 Brighton vs Chelsea

21:00 Crystal Palace vs Southampton

21:00 Newcastle United vs Aston Villa (Moji TV/O Channel)

23:30 Fulham vs Everton (SCTV).

Minggu, 30 Oktober 2022

01:45 Liverpool vs Leeds United

21:00 Arsenal vs Nottingham (Moji TV/O Channel)

23:15 Manchester United vs West Ham (SCTV).

5 Pertemuan Terakhir

23/2/2022 - Liverpool 6-0 Leeds United (Liga Inggris)

12/9/2021 - Leeds United 0-3 Liverpool (Liga Inggris)

19/4/2021 - Leeds United 1-1 Liverpool (Liga Inggris)

12/9/2020 - Liverpool 4-3 Leeds United (Liga Inggris)

29/11/2016 - Liverpool 2-0 Leeds United (Piala Liga Inggris)

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP W D L F A D P 1 Arsenal 11 9 1 1 25 11 +14 28 2 Manchester City 11 8 2 1 36 11 +25 26 3 Tottenham Hotspur 12 7 2 3 23 14 +9 23 4 Newcastle United 12 5 6 1 20 10 +10 21 5 Chelsea 11 6 3 2 16 11 +5 21 6 Manchester United 11 6 2 3 16 16 +0 20 7 Fulham 12 5 3 4 22 22 +0 18 8 Liverpool 11 4 4 3 22 13 +9 16 9 Brighton & Hov… 11 4 3 4 15 14 +1 15 10 West Ham United 12 4 2 6 11 12 -1 14 11 Brentford 12 3 5 4 18 21 -3 14 12 Everton 12 3 4 5 11 12 -1 13 13 Crystal Palace 11 3 4 4 12 16 -4 13 14 AFC Bournemouth 12 3 4 5 10 25 -15 13 15 Aston Villa 12 3 3 6 11 16 -5 12 16 Southampton 12 3 3 6 11 19 -8 12 17 Leicester City 12 3 2 7 21 24 -3 11 18 Leeds United 11 2 3 6 13 18 -5 9 19 Wolverhampton 12 2 3 7 5 18 -13 9 20 Nottingham Forest 12 2 3 7 8 23 -15 9

Prediksi Skor Liverpool vs Leeds United:

Liverpool sulit sekali dikalahkan kala bermain di Anfield. Oleh sebab itu, Leeds United harus kerja keras jika ingin membawa pulang poin dari kandang lawan.

Dalam laga nanti, The Reds diprediksi bakal tampil mendominasi. Tuan rumah punya peluang cukup besar untuk meraih poin penuh.

