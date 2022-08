Jadwal Liga Spanyol Pekan Kedua: Celta Vigo vs Real Madrid, Sociedad vs Barcelona

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol 2022 yang telah memasuki pekan kedua. Celta Vigo vs Real Madrid sementara Real Sociedad vs Barcelona.

Gelaran Liga Spanyol 2022-2023 akan memasuki pekan kedua mulai hari ini, Sabtu (20/8/2022).

Tiga pertandingan pertama yang akan bergulir adalah Espanyol vs Rayo Vallecano, Sevilla vs Valladolid, dan Osasuna vs Cadiz.

Juara bertahan Real Madrid akan menantang Celta Vigo pada Minggu (21/8/2022) dini hari WIB.

Berbekal kemenangan 2-1 atas Almeria, Real Madrid dalam tren positif untuk merebut tiga angka kedua.

Adapun Barcelona yang ditahan imbang 0-0 oleh Rayo pada pekan lalu, akan melawat ke marakas Real Sociedad pada Senin (22/8/2022) dini hari WIB.

Laga ini kemungkinan menjadi momen Barcelona menurunkan seluruh pemain barunya, termasuk Jules Kounde yang baru pulih dari cedera.

Atletico Madrid akan menantang lawan alot, Villarreal pada pekan kedua ini pada Senin dini hari.

Sebelumnya Atletico dan Villarreal sama-sama memetik kemenangan dengan skor identik 3-0. Los Rojiblancos mengalahkan Getafe, sedangkan Kapal Selam Kuning membungkam Valladolid.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan Kedua

Sabtu (20/8/2022)

Espanyol 0-2 Rayo

Sevilla 1-1 Valladolid

Osasuna vs Cadiz - 22.30 WIB

Minggu (21/8/2022)

Mallorca vs Betis - 00.30 WIB

Celta vs Real Madrid - 03.00 WIB

Bilbao vs Valencia - 22.30 WIB

Senin (22/8/2022)

Atletico Madrid vs Villarreal - 00.30 WIB

Sociedad vs Barcelona - 03.00 WIB

Selasa (23/8/2022)

Elche vs Almeria - 01.00 WIB

Girona vs Getafe - 03.00 WIB

