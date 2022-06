Sejarah Indonesia di Piala Asia 2023: Babat Habis Nepal 7-0 setelah 15 Tahun Menanti

Bisnis.com, SOLO - Timnas Indonesia mencetak sejarah setelah penantian 15 tahun untuk tampil di Piala Asia 2023.

Dalam laga kualifikasi pada Rabu (15/6/2022) dini hari, Indonesia membabat habis Nepal dengan skor telak.

Berlangsung di Stadion Jaber Al-Ahmad International, Kuwait, Indonesia keluar sebagai pemenang dengan skor 7-0 atas Nepal.

Tujuh gol Indonesia pada laga dini hari tadi dicetak oleh Muhammad Dimas Drajad, Witan Sulaeman (dua gol), Fachruddin Aryanto, Saddil Ramdani, Elkan Baggott dan Marselino Ferdinan.

Indonesia pun lolos ke putaran final dengan status lima runner up terbaik dari Grup A. Negara lain yang lolos sebagai runner up terbaik grup yakni Filipina (Grup B), Thailand (Grup C), dan Malaysia (Grup E).

Sebelumnya, Indonesia bakal mencatatkan lima kali penampilan di Piala Asia setelah tampil pada 1996, 2000, 2004 dan 2007.

Daftar 24 negara yang masuk ke babak final Piala Asia yakni:

Australia

Japan

Iran

Iraq

Korea Selatan

Lebanon

Paletina

Oman

China

Qatar

Arab Saudi

Vietnam

Yordania

Suriah

Uzbekistan

India

Bahrain

Tajikistan

Thailand

Malaysia

Republik Kyrgyzstan

Hong Kong

Indonesia

Sayangnya, lokasi pertandingan untuk putaran final Piala Asia 2023 harus menunggu keputusan AFC karena China mengundurkan diri sebagai tuan rumah.

Federasi Sepak Bola Tiongkok (CFA) secara resmi memberitahukan kepada AFC untuk mundur menjadi tuan rumah karena pandemi Covid-19 yang saat ini melanda negara itu.

