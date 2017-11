Bomber Inter Milan Mauro Icardi - Reuters/Stefano Rellandini

Bisnis.com, JAKARTA - Inter Milan sukses menggusur Juventus dari posisi kedua setelah mengatasi Atalanta Bergamo dengan skor 2-0, sementara sang juara bertahan justru dikalahkan Sampdoria 2-3 dalam laga pekan ke-13 Serie A Italia.

Dua gol sundulan yang dicetak kapten Inter Milan, Mauro Icardi, ke gawang Atalanta mengantar pasukan Luciano Spalletti itu naik ke posisi dua klasemen sementara sekaligus menggeser Juventus turun ke urutan ketiga, pada pertandingan pekan ke-13 di Stadion Giuseppe Meazza di San Siro, Milan, padfa Senin pagi WIB (20/11/2017).

Inter Milan berhasil memetik poin penuh berkat kemenangan 2-0 atas Atalanta yang membuat Nerazurri mengumpulkan 33 poin, terpaut dua angka dari Napoli di puncak klasemen dan unggul dua angka dari Juventus di posisi ketiga. Atalanta bertahan di urutan 11 klasemen dengan perolehan 16 poin.

Inter Milan dan Napoli merupakan klub yang belum terkalahkan di Serie A sepanjang musim ini.

Pada jalannya laga, tim tuan rumah langsung menggebrak dengan serangan yang terpusat dari sisi sayap melalui pergerakan Antonio Candreva dan Ivan Perisic yang kerap melepaskan umpan terobosan.

Roberto Gagliardini sempat mengancam gawang Atalanta setelah menerima umpan Perisic, sayannamun sepakan gelandang Italia itu melebar pada menit 10.

Icardi memiliki tiga peluang di babak pertama, sedangkan Atalanta juga sesekali mencuri serangan balik dan menciptakan kesempatan dari aksi Luis Palomino dan Alejandro Gomez. Namun skor kacamata bertahan hingga interval babak pertama.

Inter Milan memimpin 1-0 berkat tandukan Mauro Icardi yang meneruskan tendangan bebas Antonio Candreva menyusul pelanggaran Luis Palomino pada menit 50.

Umpan Danilo D'Ambrosio dari sebuah serangan balik berbuah gol kedua bagi Inter Milan yang kembali diciptakan oleh sundulan Icardi pada menit 60.

Unggul dua gol sempat membuat serangan Inter Milan mengendur. Hal itu dimanfaatkan Atalanta untuk membangun serangan dari aksi Andrea Petagna, Marten de Roon dan Riccardo Orsolini. Inter Milan pun memiliki peluang terakhir dari sepakan Ivan Perisic.

Meski sejumlah peluang tercipta, namun skor 2-0 untuk kemenangan Inter Milan bertahan hingga laga usai.

Sementara itu di Stadion Luigi Ferraris di Genoa, tuan rumah mengatasi juara bertahan Juve 3-2. Sampdoria bahkan sempat unggul 3-0 lewat gol-gol Daniel Zapata (52’), Lucas Torreira (71’), dan Gianmarco Ferrari (79’).

Juventus baru bisa membalas dua gol saat laga memasuki injury time melalui dua strikernya yang anggota skuat Timnas Argentina yakni Gonzalo Higuain dari titik penalti dan Paulo Dybala.

Hasil pekan ke-13 Serie A hingga Minggu pagi WIB: AS Roma 2 vs Lazio 1; Napoli 2 vs AC Milan 1; Crotone 0 vs Genoa 1; Benevento 1 vs Sassuolo 2; Sampdoria 3 vs Juventus 2; SPAL 1 vs Fiorentina 1; Torino 1 vs Chievo Verona 1; Udinese 0 vs Cagliari 1; Inter Milan 2 vs Atalanta Bergamo 0.

Jadwal berikutnya (dalam WIB):

Selasa, 21 November:

02:45 Hellas Verona vs Bologna.

