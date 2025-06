Bursa Transfer: 1,5 Tahun Nganggur, Paul Pogba Merapat ke AS Monaco

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Eks pemain Juventus Paul Pogba menjadi incaran tim asal Prancis AS Monaco dalam bursa transfer musim panas ini.

Paul Pogba dikabarkan selangkah lagi membela AS Monaco di Liga Prancis pada musim depan.

Dilansir dari jurnalis pakar bursa transfer, Fabrizio Romano, Pogba dan AS Monaco telah mencapai kata sepakat terkait kontrak kerja.

Romano mengatakan bahwa Pogba sudah "here we go" menuju Monaco untuk melanjutkan karier sepak bolanya.

"Paul Pogba ke AS Monaco, here we go! Kesepakatan lisan sudah ada," tulis Fabrizio Romano dalam unggahan di platform X, Rabu (25/6/2025).

Pogba sudah bisa kembali bermain setelah menjalani skorsing larangan bertanding selama 18 bulan akibat kasus doping.

Romano menyebut Pogba bakal mendapat kontrak berdurasi 2 musim atau hingga 2027.

Pemain yang 32 tahun itu dijadwalkan terbang ke Monaco untuk melakukan tes medis pada akhir pekan ini.

"Rincian akhir sudah diurutkan, kontrak akan diperiksa oleh pengacara dalam beberapa jam ke depan dan kemudian Paul akan terbang ke Monaco dalam 24 jam. Tes medis akhir minggu ini. Pogback," tulis Romano.

Tak hanya Pogba, Monaco juga mengincar pemain lain untuk menambah kedalaman skuad.

Monaco dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Barcelona untuk mendatangkan penyerang asal Spanyol Ansu Fati.

Pogba dan Fati diproyeksikan menjadi pemain kedua dan ketiga yang didatangkan Monaco pada bursa transfer musim panas ini.

Sebelumnya, Les Rouge et Blanc telah mengumumkan kedatangan Eric Dier dengan status bebas transfer setelah dilepas oleh Bayern Munchen.