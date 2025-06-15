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Lancar, Ini Link Live Streaming Bayern Munchen Vs Auckland City 15 Juni

Juara Liga Jerman, Bayern Munchen akan menghadapi Auckland City di laga perdana Grup C Piala Dunia Antarklub 2025.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Minggu, 15 Juni 2025 | 21:47
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Para pemain Bayern Munchen, Sven Ulreich, Raphael Guerreiro, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Harry Kane. Lancar, Ini Link Live Streaming Bayern Munchen Vs Auckland City 15 Juni /REUTERS/Fabian Bimmer
Para pemain Bayern Munchen, Sven Ulreich, Raphael Guerreiro, Alphonso Davies, Dayot Upamecano, dan Harry Kane. Lancar, Ini Link Live Streaming Bayern Munchen Vs Auckland City 15 Juni /REUTERS/Fabian Bimmer

Bisnis.com, JAKARTA - Juara Liga Jerman, Bayern Munchen akan menghadapi Auckland City di laga perdana Grup C Piala Dunia Antarklub 2025.

Pertandingan Bayern Munchen vs Auckland City rencananya akan dilaksanakan di di Stadion TQL, Minggu (15/6/2025) pukul 23.00 WIB.

Bayern Munchen yang diasuh Vincent Kompany lebih diunggulkan dalam pertandingan melawan Auckland City.

Bermaterikan pemain-pemain bintang seperti Harry Kane, Serge Gnabry, dan Thomas Muller, Bayern Munchen bisa meraih tiga poin di laga ini.

Sekadar informasi, Munchen dalam lima laga terakhir di Bundesliga berhasil meraih empat kemenangan, mencetak 16 gol dan cuma kebobolan tiga kali.

Prediksi Susunan Pemain Bayern Munchen vs Auckland City

Bayern Munchen (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Eric Dier, Raphael Guerreiro; Joao Palhinha, Maurice Krattenmacher; Serge Gnabry, Thomas Muller, Michael Olise; Gabriel Vidovic.

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Pelatih: Vincent Kompany

Auckland City (4-3-3):

Conor Tracey; Adam Bell, Nikko Boxall, Adam Mitchell, Nathan Lobo; Gerard Garriga, Kentaro Ozaki, Dylan Manickum; Haris Zeb, Myer Bevan, Joseph Lee.

Pelatih: Paul Posa

Head to Head Bayern Munchen vs Auckland City

Ini laga perdana Bayern Munchen vs Auckland City.

Prediksi Skor Bayern Munchen vs Auckland City

Skor Bayern Munchen vs Auckland City 2-0

Skor Bayern Munchen vs Auckland City 3-0

Skor Bayern Munchen vs Auckland City 4-0

Link Live Streaming Bayern Munchen Vs Auckland City 16 Juni:

https://www.dazn.com/en-ID/

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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