Lengkap! Jadwal Pekan ke-34 Liga 1 Indonesia 2024/25, Siapa Terdegradasi?

Jadwal pekan ke-34 Liga 1 Indonesia akan memainkan sembilan laga pada 23-24 Mei 2025. Madura United vs PSS, PSIS vs Barito, Arema vs Semen Padang.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal pekan ke-34 Liga 1 Indonesia musim 2024/2025 akan memainkan sembilan laga pada 23 dan 24 Mei 2025.

Pertandingan pekan ini akan menjadi penentu siapa yang akan menemani PSIS Semarang terdegradasi, Semen Padang FC, PSS Sleman, atau PS Barito Putera?

Uniknya, ketiga tim yang berada di tepi jurang degradasi tersebut akan melakoni laga tandang. PSS Sleman bakal melawat ke Stadion Gelora Bangkalan untuk menantang Madura United FC.

PSS yang saat ini ada di urutan ke-16 dengan jumlah 31 poin wajib memenangi duel tersebut untuk menjaga asa bertahan di BRI Liga 1. Namun, duel tentu tak mudah mengingat Madura United yang ada di posisi 14 dengan jumlah 36 poin ingin menutup musim dengan manis di depan pendukungnya.

Di Stadion Jatidiri ada tuan rumah PSIS Semarang yang akan menjamu Barito Putera. PSIS menang sudah tak punya kepentingan apa pun, namun bertekad menutup BRI Liga 1 musim ini dengan indah.

Adapun Barito Putera yang ada di posisi 17 dengan nilai 31 poin wajib menang sembari berharap pesaingnya terpeleset pada pekan pamungkas. Sementara itu, Arema FC akan menjamu Semen Padang di Stadion Kanjuruhan.

Serupa dengan PSS dan Barito Putera, Semen Padang yang saat ini ada di urutan ke-15 dengan jumlah 33 poin juga butuh kemenangan. Tambahan tiga poin membuat klub berjulukan Kabau Sirah dipastikan bertahan di BRI Liga 1 musim depan.

Selain duel yang melibatkan tim zona merah, perburuan posisi kedua juga masih menarik dan layak dinantikan. Sejauh ini ada tiga tim yang punya peluang besar menyegel posisi kedua yakni Dewa United FC (58 poin), Malut United FC (56 poin), dan Persebaya Surabaya (56 poin).

Pada laga pamungkas, Dewa United akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Indomilk Arena. Kemudian Persebaya Surabaya mendapatkan tantangan berat dari Bali United FC di Stadion Gelora Bung Tomo, sedangkan Malut United akan menghadapi Persija Jakarta di Jakarta International Stadium.

Jadwal Pekan ke-34 Liga 1 Indonesia 2024/25:

Jumat, 23 Mei 2025

• Persik Kediri Vs Borneo FC

• Persebaya Surabaya Vs Bali United

• Dewa United Vs PSBS Biak

• PSM Makassar Vs Persita Tangerang

• Persija Jakarta Vs Malut United

Sabtu, 24 Mei 2025

• Madura United Vs PSS Sleman

• PSIS Semarang Vs Barito Putera

• Persib Bandung Vs Persis Solo

• Arema FC Vs Semen Padang