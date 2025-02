Jadwal Perempat Final Piala Raja: Real Madrid Tantang Leganes, Barcelona Jumpa Valencia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah jadwal perempat final Piala Raja Spanyol yang akan mempertemukan delapan raksasa La Liga.

Piala Raja Spanyol akan mempertemukan Real Madrid vs Leganes dan Barcelona vs Valencia. Kemudian adapula Atletico Madrid vs Getafe dan Real Sociedad vs Osasuna.

Los Blancos dan Barca diunggulkan untuk melaju ke semifinal bahkan final Piala Raja Spanyol pada fase ini. Namun, kekuatan Leganes dan Valencia juga tak bisa diremehkan.

Jika sesuai jadwal, Real Madrid akan bertandang ke markas Leganes pada babak perempat final Piala Raja di Stadion Municipal de Butarque, Leganes, Kamis (6/2) pukul 03.00 WIB.

Sementara itu, Barcelona dijadwalkan akan bertandang ke markas Valencia pada babak perempat final Piala Raja di Stadion Mestalla, Valencia, Jumat (7/2) pukul 03.30 WIB.

Laga Atletico Madrid vs Getafe akan dihelat Rabu, 5 Februari 2025 dini hari WIB. Sedangkan Real Sociedad vs Osasuna dihelat Jumat.

Berikut jadwal lengkap perempat final Piala Raja:

Rabu (5/2)

Atletico Madrid vs Getafe 03.30 WIB

Kamis (6/2)

Leganes vs Real Madrid 03.00 WIB

Jumat (7/2)

Real Sociedad vs Osasuna 01.30 WIB

Valencia vs Barcelona 03.30 WIB.