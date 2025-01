Hasil Drawing Playoff Liga Champions: Man City vs Real Madrid, Juventus vs PSV

Berikut hasil drawing playoff Liga Champions 2024-2025, ada big match Manchester City vs Real Madrid.

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil drawing playoff Liga Champions 2024-2025 diwarnai dengan big match Manchester City vs Real Madrid dan Juventus vs PSV Eindhoven.

Drawing babak play-off 16 besar Liga Champions digelar di Nyon, Swiss, pada Jumat (31/1/2025).

Hasil drawing menyajikan laga Manchester City vs Real Madrid di playoff Liga Champions 2024-2025.

Laga ini merupakan pertandingan besar karena baik Manchester City dan Real Madrid merupakan tim unggulan pada ajang ini.

Manchester City akan bertindak sebagai tuan rumah terlebih dahulu pada Selasa(11/2/2025) dan pekan selanjutnya giliran Real Madrid yang akan menjadi tuan rumah Selasa (18/2/2025).

Selain big match itu ada juga pertandingan yang mempertemukan dua wakil Prancis yaitu Brest vs Paris Saint-Germain (PSG). Lalu ada Sporting CP vs Borussia Dortmund dan Celtic vs Bayern Munchen.

Kemudian ada AS Monaco yang akan menghadapi Benfica, Club Brugge kontra Atalanta, dan Feyenoord menghadapi AC Milan.

Big match juga tersaji pada laga raksasa Italia Juventus vs PSV Eindhoven sebagai perwakilan Liga Belanda.

Berikut hasil undian lengkap babak playoff 16 besar Liga Champions 2024-2025:

Playoff Liga Champions 2024-2025