Prediksi Skor Manchester United vs Rangers 24 Januari, Susunan Pemain, H2H

Manchester United (MU) akan melawan Rangers di Old Trafford pada lanjutan Liga Europa, Jumat (24/1) pukul 03.00 WIB.

Pelatih Manchester United, Ruben Amorim memprediksi laga melawan Rangers akan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnya.

Menurut Amorim, salah satu faktor penyebabnya adalah timnya lebih gugup bermain di kandang daripada bermain tandang karena dari tujuh pertandingan kandang terakhir, MU kalah empat kali.

"Kami lebih gugup bermain di kandang daripada tandang karena kami kalah empat kali dalam lima pertandingan. Jadi ini semakin sulit," kata Amorim, dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Kekalahan terakhir kali di Old Trafford dirasakan pada laga melawan Brighton & Hove Albion dengan skor 1-3 pada Minggu (19/1).

Sementara itu, kemenangan terakhir The Reds Devils di kandang didapatkan sebelum melawan Brighton, yaitu melawan tim juru kunci Southampton dengan skor 3-1 pada 16 Januari.

Kemenangan ini menjadi yang pertama setelah terakhir kali Setan Merah menang di kandang pada 1 Desember 2024 ketika mengalahkan Everton dengan skor 4-0.

Untuk itu, agar kekalahan di kandang tak terulang, Amorim mengatakan anak-anak asuhnya perlu mencetak gol lebih dulu agar laga berjalan lebih mudah.

"Menurut saya, kita membutuhkan hal pertama, mereka tidak bisa mencetak gol. Kami harus mencetak gol pertama dan jika kami mencetak gol pertama itu akan mengubah dan kami akan bermain lebih baik di kandang pada awalnya," kata dia.

Lebih lanjut, mantan pelatih Sporting Lisbon itu juga disinggung bagaimana dirinya menyikapi penampilan buruk MU di bawah asuhannya di mana dari 15 pertandingan, rasio per poin MU adalah 1.33 poin per pertandingan. Jumlah ini lebih buruk dari yang ditorehkan pelatih sebelumnya Erik ten Hag dengan rasio 1.84 poin per pertandingan.

"Seorang pemuda yang membuat kesalahan, Anda berkembang. Saya tidak berjanji kepada Anda bahwa saya tidak akan melakukannya lagi... Saya tidak tahu! Saya akan mencoba untuk meningkatkannya," tutup dia.

Prediksi Susunan Pemain Manchester United vs Rangers

Altay Bayindir; Lisandro Martinez, Harry Maguire, Matthijs de Ligt; Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Casemiro, Diogo Dalot; Bruno Fernandes, Amad Diallo; Joshua Zirkzee.

Pelatih: Ruben Amorim

Rangers (4-2-3-1):

Liam Kelly; Jefte, Clinton Nsiala, Robin Propper, James Tavernier; Nicolas Raskin, Connor Barron; Ianis Hagi, Nedim Bajrami, Vaclav Cerny; Hamza Igamane.

Pelatih: Philippe Clement

Head to Head Manchester United vs Rangers

20/7/2024: Rangers 0-2 Manchester United

25/11/2010: Rangers 0-1 Manchester United

15/9/2010: Manchester United 0-0 Rangers

4/11/2003: Manchester United 3-0 Rangers

22/10/2003: Rangers 0-1 Manchester United

Prediksi Skor Manchester United vs Rangers 24 Januari

Skor Manchester United vs Rangers 2-2

Skor Manchester United vs Rangers 3-1

Skor Manchester United vs Rangers 2-1