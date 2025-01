Anak Shin Tae-yong Ungkap Kekecewaannya Usai PSSI Ganti Pelatih Timnas

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Anak Shin Tae-yong, Shin Jae-won, mengaku sangat kecewa setelah mengetahui kabar ayahnya dipecat oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia.

Keputusan ini menurutnya tidak adil. Karena ia menilai Indonesia bisa ada di level saat ini yang menghuni peringkat 127 dunia dari 173 dunia adalah berkat kerja keras ayahnya selama kurang lebih lima tahun mengarsiteki tim Garuda.

"Mari kita lihat sejauh mana kalian bisa melaju tanpanya. Dia telah memberikan semuanya untuk menempatkan Timnas Indonesia sampai sejauh ini. Saya punya banyak cerita tentang bagaimana PSSI telah memperlakukan ayah saya selama lima tahun, tetapi saya akan tetap diam," ujar Shin Jae-won dilansir dari Antara, Selasa (7/1/2025).

Tak hanya di kolom komentar Instagram PSSI, pesepak bola yang merumput untuk klub Korea Selatan Seongnam FC itu juga mengutarakan keresahannya di Instagram story miliknya.

Dalam unggahannya tersebut, dia turut menyinggung deretan prestasi ayahnya untuk Indonesia, di antaranya adalah menaikkan peringkat di ranking FIFA dan mengantarkan tim Garuda melaju ke putaran ketiga babak kualifikasi Piala Duia 2026 untuk pertama kalinya.

"Dia [Shin Tae-yong] menaikkan 50 peringkat di FIFA dalam 5 tahun dan mencapai peringkat 3 di Kualifikasi Piala Dunia, lalu sekarang malah dipecat," kata dia.

Sementara itu, pada hari ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan pelatih baru untuk timnas Indonesia adalah dari Belanda.

Pelatih baru akan datang ke Indonesia pada Sabtu (11/1) malam. Nantinya, pelatih baru ini akan dikenalkan ke publik pada jumpa pers keesokan harinya Minggu (12/1).

Meski baru resmi diumumkan akhir pekan nanti, Patrick Kluivert menjadi satu nama yang gencar diperbincangkan bakal mengisi kursi yang ditinggalkan STY setelah dikatakan "here we go" oleh Fabrizio Romano.