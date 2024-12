Stadion Old Trafford Diserang Hama Tikus dan Atap Bocor Saat Konferensi Pers

Stadion Old Trafford yang merupakan kandang dari Manchester United mendapat sorotan karena diserbu oleh hama tikus dan mengalami kebocoran atap.

Bisnis.com, JAKARTA - Stadion Old Trafford yang merupakan kandang dari Manchester United mendapat sorotan karena diserbu oleh hama tikus dan mengalami kebocoran atap.

Dilansir dari Daily Mail, otoritas kesehatan setempat melakukan inspeksi ke Stadion Old Trafford dan menemukan kotoran tikus di beberapa area.

Jejak berupa kotoran tikus itu ditemukan di area ruang kerja lantai dasar dan di kios makanan untuk suporter di area terbuka.

Manchester United menggandeng tim pengendali hama untuk mengatasi serbuan tikus di Old Trafford.

Nantinya tim pengendali hama itu akan meninjau kondisi Old Trafford 4 hingga 5 kali dalam seminggu untuk memastikan tak ada serangan dari hewan pengerat tersebut.

Banyaknya tikus tak terlepas dari musim dingin yang terjadi di Inggris sehingga mereka mencari tempat yang lebih hangat untuk berlindung.

Selain itu, lokasi Old Trafford yang berada di antara kanal dan rel kereta api membuat tikus bisa masuk ke stadion.

Masalah sampah yang ditinggalkan oleh suporter Manchester United pada setiap pertandingan juga bisa menjadi penyebab banyaknya tikus yang datang.

"Manchester United menerapkan sistem pengendalian hama yang ketat di seluruh Old Trafford. Pemeriksaan dilakukan beberapa kali dalam seminggu di semua area katering dan langkah-langkah tegas diambil untuk memastikan tingkat kebersihan tetap tinggi di mana pun makanan disimpan, disiapkan, dan disajikan," ujar juru bicara Manchester United dilansir dari Daily Mail.

Munculnya tikus di Old Trafford menjadi masalah baru bagi Setan Merah setelah hasil memalukan kalah 0-3 dari Bournemouth.

Dalam konferensi pers manajer Manchester United Ruben Amorim usai laga tersebut, beredar video yang menunjukkan atap Stadion Old Trafford bocor.

Air menetes dari atap ketika Amorim memberikan pernyataan terkait pertandingan kontra Bournemouth.

Selain itu stadion beralias The Theatre of Dreams itu telah kehilangan tajinya. Dalam 9 laga kandang, The Red Devils menang 4 kali, imbang 1 kali, dan kalah 4 kali.